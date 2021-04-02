Места для первоклассников закончились в 40 школах Екатеринбурга

Спустя сутки после открытия записи в первые классы места закончились в 40 школах Екатеринбурга из 155. Родители продолжают следить за присвоенным номером в очереди: многих вытесняют льготники.

Запись в первые классы началась в полночь 1 апреля. На вчерашнее утро места закончились в 31 школе, к сегодняшнему утру – уже в 40 образовательных организациях. При этом в департаменте образования Екатеринбурга «Новому Дню» пояснили: поскольку приказы о зачислении в этом году будут выдавать только после 30 июня, до этого срока родители могут забрать заявление из уже укомплектованных школ и подать его в другую образовательную организацию «по прописке». Тогда в этой школе вновь появится вакантное место. Но практика показывает, что подобное происходит редко: детей сразу пытаются записать в приоритетную школу и мало кто готов отказаться от полученного места.

На родительских форумах сегодня обсуждают, что изначальный номер очереди у многих уже подвинулся: те, кто имеет приоритетное и преимущественное право зачисления в школу, вытесняют остальных. Мамы переживают, что мест в выбранных школах может не хватить. Ранее начальник департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко успокаивал: в первый класс точно смогут пойти все желающие – на 22000 первоклашек в школах 22500 мест.Напомним, кто еще не подал заявления, могут сделать это до 30 июня – до окончания первого этапа записи в школы. В период с 1 июля по 5 июля школы издадут приказы о зачислении. После 5 июля начнется второй этап записи в первые классы: принимать детей будут на оставшиеся свободные места. На втором этапе не учитываются прописка и территориальная принадлежность к той или иной школе. Но мест обычно остается крайне мало.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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