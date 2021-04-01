В 31 школе Екатеринбурга места в первых классах уже закончились

На утро 1 апреля родители будущих первоклассников подали 14737 заявок на зачисление. Места уже закончились в 31 образовательной организации. Свободными остаются около 8 тысяч мест.

Как рассказал на брифинге начальник департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко запись в первые классы прошла спокойно, были небольшие технические «шероховатости», но все заявления, которые сформировали родители, были приняты.

«На 10 утра было подано 14 737 заявлений. Есть ряд школ, в которых прием в первые классы уже закончен, это, например, популярные школы № 35, 69 и другие. Порядка 8 тысяч мест пока остаются свободными. Я думаю, мест хватит всем первоклассникам», – отметил Шевченко.

По словам заместителя директора екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком», директора по прикладным проектам Никиты Жильцова, критичных сбоев, влияющих на загрузки заявлений через «Госуслуги», выявлено не было. Были неточности по информации в печатных формах в формате pdf, но это не повлияло на конечный итог записи.

«В этот раз было три волны, три группы районов. Мы отфиксировали следующие пиковые нагрузки. Первая волна в 00:00 – максимальная нагрузка была, когда подавали больше 4000 заявлений за минуту. Вторая волна – больше 1800 за минуту. Третья волна – 900 заявлений в минуту», – рассказал Никита Жильцов.

Сейчас родителям, чьи заявления через портал госуслуг приняты, нужно будет подтвердить заявления скан-копиями документов. Их можно подать в МФЦ, ЦМУ, либо в приемной комиссии в самой школе.

Те, кто еще не подал заявления, могут сделать это до 30 июня – до окончания первого этапа записи в школы. В период с 1 июля по 5 июля школы издадут приказы о зачислении. А до этого момента место ребенка в очереди может в любой момент измениться, если будут приняты заявления от льготников, что уже вызывает панику в родительской среде: получается, что до 1 июля никто не может быть уверен на 100%, что попал в нужную школу.

После 5 июля начнется второй этап записи в первые классы: принимать детей будут на оставшиеся свободные места. На втором этапе не учитываются прописка и территориальная принадлежность к той или иной школе. Но мест обычно остается крайне мало.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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