В мэрии назвали школы, где места для первоклассников закончились (СПИСОК)

Департамент образования мэрии Екатеринбурга опубликовал список школ, в которых на уже закончились места для первоклассников. Подавать заявления в эти учреждения теперь могут только льготники.

По данным департамента, на 5 апреля прием окончен в 41 школе из 155. Это школы:

№ 5, № 11, № 13, № 16, № 18, № 19, № 23, № 25, № 35, № 39, № 43, № 44, № 45, № 46, № 47, № 53, № 61, № 63, № 65, № 67, № 69, № 70, № 80, № 88, № 91, № 104, № 116, № 120, № 122, № 130, № 134, № 138, № 161, № 164, № 165, № 170, № 176, № 178, № 180, № 184, № 200.

«Стоит отметить, что у родителей, имеющих льготу (первоочередное или преимущественное право), есть возможность подать заявление в вышеперечисленные школы», – уточнили в департаменте.

Напомним, в этом году и льготные категории граждан, и все остальные начали подавать заявления в один день – 1 апреля. Приказы о зачислении школы будут издавать лишь после приема абсолютно всех заявлений «по прописке» – в период с 1 по 5 июля. До этого момента льготники могут подвинуть в очереди других детей, тогда родителям придется отзывать заявление и подавать его в другую школу по территориальной принадлежности. С 6 июля начнется второй этап зачисления – уже без привязки к адресам регистрации. Но свободных мест к тому времени останется мало.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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