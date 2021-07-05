С завтрашнего дня в школах Екатеринбурга начнут зачислять детей не по прописке

Сегодня во всех школах Екатеринбурга должны издать приказы о зачислении первоклассников, которые подавали документы с 1 апреля по территориальной привязке. А с завтрашнего дня до 5 сентября образовательные учреждения будут принимать документы вне зависимости от места проживания ребенка, но только при наличии вакантных мест.

По новым правилам 2021 года 5 июля все школы Екатеринбурга должны издать последние приказы на зачисление первоклассников. Сегодня же на сайтах школ появится актуальная информация о наличии вакантных мест для тех, кто еще не успел подать документы. На втором этапе зачисление проводится без привязки к прописке: попасть можно в любое образовательное учреждение, в котором остались места. Например, в школе №1 на конец прошлой недели было 9 мест, в 79-ой – 7 мест, в 150 – 68.

Напомним, в этом году и льготные категории граждан, и все остальные начали подавать заявления в один день – 1 апреля. За сутки места закончились в сорока школах города. Основной сложностью для родителей был тот факт, что льготники могли принести документы вплоть до 5 июля и подвинуть в очереди других детей. Тогда родителям пришлось бы отзывать заявление и подавать его в другую школу. Но в департаменте образования Екатеринбурга ранее сообщали, что большинство льготников подавали документы в первые дни, то есть списки первоклашек в основном уже сформированы.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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