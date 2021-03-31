Заплатите за интернет и приготовьте документы: памятка для записи в первые классы (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня в полночь в Екатеринбурге стартует запись детей в первые классы. Первыми 1 апреля в 00:00 заполнить заявления смогут жители Верх-Исетского, Ленинского и Кировского районов. Родителям советуют пополнить счет за интернет, а также подготовить все документы и проверить личный кабинет на «Госуслугах». Что еще нужно учесть при заполнении заявления – в нашей памятке.

Видеоинструкция по записи в первый класс

Когда подавать заявление:

1 апреля с 00:00 заявления подают жители Верх-Исетского, Ленинского и Кировского районов;

с 06:00 – жители Орджоникидзевского и Чкаловского районов;

с 07:00 – жители Железнодорожного и Октябрьского районов.

После этого до 30 июня подавать заявления могут все родители. Если станет понятно, что ребенок не попал в первоначально выбранную школу, нужно будет выбрать другое образовательное учреждение.

С 6 июля до 5 сентября 2021 года будут распределяться свободные места в школах. На втором этапе подавать заявления можно без учета прописки и территориальной принадлежности к той или иной школе.

Заплатите за интернет и заранее зайдите в личный кабинет

В департаменте образования Екатеринбурга советуют родителям сегодня проверить наличие средств на абонентском счете интернет-провайдера, поскольку большинство операторов связи списывают деньги за текущий период в ночь на первое число. И в полночь те, кто не оплатил интернет, просто не смогут зайти на сайт госуслуг.

Также еще до начала записи в первые классы нужно зайти в личный кабинет, выбрать город Екатеринбург и тип услуги «Запись в общеобразовательные учреждения». Подать заявление имеют право только родители или опекуны ребенка, аккаунт на «Госуслугах» должен быть зарегистрирован именно на них и иметь подтвержденный статус.

Подавать заявление советуют в браузере Google Chrome, предварительно его обновив. Желательно очистить кэш. Заходить на «Госуслуги» и в личный кабинет стоит лишь перед стартом записи.

Первые два этапа тестовой записи показали, что у некоторых родителей были проблемы при автозаполнении полей на «Госуслугах». Специалисты «Ростелекома» советовали в личном кабинете проверить, чтобы данные на каждого ребенка в семье были полными. Поскольку при автозаполнении первыми подгруждаются данные на того ребенка, на которого они есть полностью – даже если он не первоклассник. Также не забывайте ставить галочку в графе, подтверждающей, что свидетельство о рождении выдано в России. Если это не так, придется заполнять информацию вручную.

Какие нюансы учесть

В памятке для родителей специалисты департамента образования Екатеринбурга просят при заполнении формы указывать наличие преимущественного и первоочередного права зачисления. Иначе льгота может не сработать.

Если в паспорте в месте прописки указан двойной адрес, то при введении данных необходимо указать первый адрес (улица и дом по этой улице), второй прописывать не надо.

Если квартира является (являлась) коммунальной и в паспорте указаны и квартира (или блок), и комната, то при внесении данных в систему необходимо внести только номер дома и квартиры.

Родителей, которые проживают в садовых товариществах, просят выбирать нужный пункт и заполнять его в соответствии с паспортом и только по району, в котором сад находится.

Если адрес регистрации ребенка совпадает с адресом регистрации заявителя, то необходимо сделать отметку, что ребенок проживает совместно с родителями.

Где можно заполнить заявление, если нет регистрации на «Госуслугах»

Родители, которые не зарегистрированы на «Госуслугах», могут подать заявление в МФЦ и ЦМУ, а также в самой школе. Кроме того, в этом году с 1 апреля можно отправить заказное письмо по «Почте России»: заявление будет считаться принятым с момента его доставки курьером в школу.

Когда выдадут приказ о зачислении

Прием документов заканчивается 30 июня. Новшество этого года – только после приема ВСЕХ заявлений от детей по месту прописки будут выдаваться приказы о зачислении в первый класс. В прошлые годы он издавался в течение семи рабочих дней с момента регистрации каждого заявления. А сейчас приказ родители получат только в период с 1 по 5 июля – то есть когда будут приняты все заявления по прописке и от льготников. До момента издания приказа ребенка в очереди могут обойти льготники.

При этом теоретически мест в школах должно хватить всем. По данным вице-мэра по соцполитике Екатерины Сибирцевой, в этом году для первоклассников создано 22 500 мест, а учеников будет от 21 500 до 22 000.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 31.03.21

ГУ МЧС предупредило о новом усилении ветра. / Прием перспективных участников праймериз заканчивается. / ЛДПР: раздача денег, «люди-гады» и бойкот Америке. История старейшей партии. Спецпроект «Нового Дня»: партии, которые мы выбираем (РЕТРОСПЕКТИВА, Часть 7). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»