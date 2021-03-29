Родителям первоклассников рассказали, что проверить при подаче заявлений в школу

В Екатеринбурге закончился второй этап тестовой записи детей в школы, во время которого в департамент образования поступило более 5000 обращений с вопросами от родителей. Участники теста сообщали, что были технические ошибки, автозаполнение у некоторых не сработало или сработало некорректно.

Второй этап тестирования записи детей в первые классы прошел в минувшее воскресенье. Как рассказал сегодня на брифинге начальник департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко, на втором этапе было подано 3000 заявлений от родителей будущих первоклашек (всего в этом году школы примут 22 000 детей, – прим. ред.). А в департаменте специалисты за все время тестирования обработали более 5000 обращений.

«Задавали вопросы по техническим ошибкам, по заполнению форм на детей, по прикреплению свидетельства о рождении. Все разъяснения родителям были даны. Второй этап тестирования прошел на нормальном уровне», – отметил Константин Шевченко.

Заместитель директора Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком», директор по прикладным проектам Никита Жильцов сообщил, что после первого тестирования, которое проводилось 23 марта, были исправлены все ошибки.

«В первом тестировании были зафиксированы сложности: форма [записи детей в первые классы] появилась не вовремя, были задержки при обработке информации. Все проблемы, включая все обращения, были проанализированы. И увидели во втором этапе, что этих проблем не было», – отметил Никита Жильцов.

Во время вчерашней пробной записи специалисты «Ростелекома» анализировали сообщения о проблемах с автозаполнением: когда у родителя в личном кабинете заполнены данные на ребенка, они должны автоматически высвечиваться при заполнении формы записи в школу. Но не всегда автозаполнение происходит корректно. Участники теста сообщали, что в некоторых случаях загружались некорректные данные, либо вообще данные на другого ребенка. На исправление ошибок и заполнение заявления вручную родители тратят драгоценное время и могут упустить возможность попасть в выбранную школу, ведь запись идет по времени приема заявлений.

«Мы рекомендуем родителям проверить, чтобы в личном кабинете были заполнены данные абсолютно обо всех детях, проверить все поля. Не забывайте ставить галочку, что свидетельство о рождении выдано на территории России. Если оно выдано не в России, придется форму заполнять вручную», – отметил Никита Жильцов.

Участники брифинга пояснили, что в том случае, когда в личном кабинете на одного из детей заполнены не все поля, в систему автоматически подгружаются наиболее полные данные, поэтому туда могут быть загружены данные другого ребенка из семьи. Мам и пап просят разобраться с этим еще до старта настоящей записи.

«Все заявления, которые были поданы во время тестов, будут аннулированы. Часть уже аннулированы. Кроме того, к 30 марта мы планируем ввести мораторий на все исправления», – отметил Константин Шевченко.

Он также попросил родителей не использовать фиктивную прописку или поддельные документы. Все сомнительные заявления будут отдельно рассмотрены, кроме того, прокуратура будет следить за процессом и реагировать на все обращения.

Напомним, запись детей в первые классы в этом году пройдет по новым правилам. Заявления можно будет подавать только с 1 апреля. Причем жители разных районов начнут каждый в определенное время: с 00:00 заявления подают жители Верх-Исетского, Ленинского и Кировского районов; с 06:00 – жители Орджоникидзевского и Чкаловского районов; с 07:00 – жители Железнодорожного и Октябрьского районов. Подать документы можно, как и в прошлом году, – через «Госуслуги», МФЦ и ЦМУ, а также в самой школе. Прием документов заканчивается 30 июня. Приказ о зачислении родители получат только в период с 1 по 5 июля – когда будут приняты все заявления по прописке и от льготников.

К какой школе отнесли ваш дом, можно посмотреть здесь. Если вы не нашли свой дом или садовое товарищество в утвержденном перечне, нужно обратиться в районное управление образования, которое в течение 10 дней определит школу с учетом территориальной доступности и наполняемости.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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