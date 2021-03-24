Не работали кнопки, не было полей для льготников: родители рассказали, что пошло не так при тестовой записи в школы

В Екатеринбурге накануне родители потренировались в записи детей в первые классы через «Госуслуги». Тестирование выявило некоторые проблемы: мамы и папы сообщают, что некоторые кнопки либо не работали, либо появились позже обозначенного срока. Льготники не могли отправить данные о своих привилегиях.

Акция «Народное тестирование» прошла на портале «Госуслуги» 23 марта с 18 до 22 часов. В тестовом режиме родители могли записать первоклашек в школу – пройти все этапы заполнения заявления в электронном виде. В идеале это должно позволить при реальной записи 1 апреля сэкономить драгоценное время, ведь номер очереди ребенку присвоят по времени приема заявки. Но в реальности родители столкнулись с некоторыми проблемами.

Как пишут пользователи форума Umama.ru, многие не смогли в 18 часов найти соответствующий раздел на «Госуслугах»: кнопки записи в первые классы сначала не было. Она появилась, по словам родителей, позднее. Льготники рассказывают, что не смогли заполнить форму о типе льготы: например, не было графы для многодетных. У некоторых пользователей заявление вообще не получилось заполнить: в появившихся графах нельзя было выбрать нужный вариант – кнопка не срабатывала.

В пресс-службе «Ростелекома», который организует работу портала госуслуг во время таких массовых акций, обещали подвести предварительные итоги в течение дня. При этом там уточнили, что письма с описанием проблем от родителей принимают еще сегодня и завтра, 25 марта, после чего будет составлен итоговый отчет по результатам тестовой акции.

Как сообщал «Новый День», запись детей в первые классы в этом году пройдет по новым правилам. Заявления можно будет подавать только с 1 апреля. Причем жители разных районов начнут в определенное время: с 00:00 заявления подают жители Верх-Исетского, Ленинского и Кировского районов; с 06:00 – жители Орджоникидзевского и Чкаловского районов; с 07:00 – жители Железнодорожного и Октябрьского районов. Подать документы можно, как и в прошлом году, – через «Госуслуги», МФЦ и ЦМУ, а также в самой школе. Прием документов заканчивается 30 июня. Приказ о зачислении родители получат только в период с 1 по 5 июля – когда будут приняты все заявления по прописке и от льготников.

К какой школе отнесли ваш дом, можно посмотреть здесь. Если вы не нашли свой дом или садовое товарищество в утвержденном перечне, нужно обратиться в районное управление образования, которое в течение 10 дней определит школу с учетом территориальной доступности и наполняемости.





Екатеринбург, Ольга Тарасова

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