Завтра родители смогут потренироваться в записи детей в первые классы

Завтра в Екатеринбурге пройдет тренировка для родителей, которые 1 апреля будут записывать детей в первые классы. На портале «Госуслуг» можно будет протестировать, как именно работает форма заявления, чтобы заранее учесть все нюансы.

Акция «Народное тестирование» пройдет на портале «Госуслуги» 23 марта с 18 до 22 часов, – сообщили в пресс-службе департамента образования Екатеринбурга. Родители будущих первоклашек смогут пройти все этапы заполнения заявления, посмотреть, как выглядит форма изнутри, «набить» руку, чтобы 1 апреля заполнить все быстрее. Обычно мамы и папы в Екатеринбурге стараются в день записи в первые классы подать свое заявление максимально быстро, чтобы ребенок имел шанс попасть в нужную школу, поскольку очередь формируется по времени приема заявления.

«Все поданные в период тестирования заявления будут аннулированы, созданные черновики перед началом приема заявлений будут удалены», – уточнили в департаменте. Напомним, запись детей в первые классы в этом году пройдет по новым правилам. Заявления можно будет подавать только с 1 апреля. Причем жители разных районов начнут в определенное время: с 00:00 заявления подают жители Верх-Исетского, Ленинского и Кировского районов; с 06:00 – жители Орджоникидзевского и Чкаловского районов; с 07:00 – жители Железнодорожного и Октябрьского районов.

Подать документы можно, как и в прошлом году, – через «Госуслуги», МФЦ и ЦМУ, а также в самой школе. Прием документов заканчивается 30 июня. Приказ о зачислении родители получат только в период с 1 по 5 июля – когда будут приняты все заявления по прописке и от льготников.

К какой школе отнесли ваш дом, можно посмотреть здесь. Если вы не нашли свой дом или садовое товарищество в утвержденном перечне, нужно обратиться в районное управление образования, которое в течение 10 дней определит школу с учетом территориальной доступности и наполняемости.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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