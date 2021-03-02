За фальшивую прописку для записи в первые классы в Екатеринбурге возбуждено 13 уголовных дел

В 2020 году в Екатеринбурге было возбуждено 13 уголовных дел в отношении родителей, которые подделали регистрацию по месту жительства, чтобы зачислить ребенка в желаемую школу. Наказание за подделку документов – вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

Как рассказала сегодня на пресс-конференции в ТАСС прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова, в 2019 году было возбуждено 8 уголовных дел по фактам использования подложных документов для зачисления в школу, а в 2020 году – уже 13.

«Это статья 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов». Несмотря на то, что преступление относится к категории преступлений небольшой тяжести, сам факт привлечения по уголовному делу – не самая лучшая страница в автобиографии, которая может повлиять и на карьерные моменты самого родителя, и на будущее детей. Поэтому хотела бы предостеречь родителей от таких шагов в этом году», – отметила прокурор.

А вот количество жалоб от самих родителей на нарушение прав детей при записи в первые классы в 2020 году, напротив, значительно сократилось. В 2019 году прокуратура зафиксировала более 700 обращений, а в 2020 году – всего 3. В этом году для родителей к 1 апреля прокуратура запустит горячую линию, и по телефону можно будет задать уточняющие вопросы.

Светлана Кузнецова посоветовала родителям проверить часы при подаче заявлений на зачисление в первые классы. Потому что система может не принять заявление, отправленное всего за 1 минуту до официального старта, и тогда восстановить в правах ребенка будет невозможно. Также родители должны заранее подготовить документы на братьев и сестер, которые уже ходят в школу, в случае, если хотят, чтобы и младших детей зачислили в то же учреждение – автоматически система такими данными не обладает.

Как сообщал «Новый День», запись детей в первые классы в 2021 году пройдет по новым правилам и в новые сроки. Запись стартует 1 апреля, а не 1 февраля, как в прошлые годы. С 00:00 заявления подают жители Верх-Исетского, Ленинского и Кировского районов;

с 06:00 – жители Орджоникидзевского и Чкаловского районов;

с 07:00 – жители Железнодорожного и Октябрьского районов.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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