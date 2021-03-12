Мэрия утвердила адреса, закрепленные за школами в этом году

Глава Екатеринбурга подписал постановление, которое закрепляет за каждой школой определенные адреса. Подать заявления в первый класс первоочередно смогут дети, которые прописаны в домах, включенных в территорию образовательного учреждения.

Постановление «О закреплении территорий...» за школами Екатеринбурга опубликовано на официальном портале горадминистрации. Документ фактически вносит изменения в прошлогодний список территорий. В этом году в Екатеринбурге построили новые дома, и их теперь тоже прикрепили к конкретным школам. Также в постановлении можно найти, к каким образовательным учреждениям отнесены те или иные садовые товарищества. К какой школе отнесли ваш дом можно посмотреть здесь.

Если вы не нашли свой дом или садовое товарищество в утвержденном перечне, нужно обратиться в районное управление образования, которое в течение 10 дней определит школу с учетом территориальной доступности и наполняемости.

Ранее глава департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко рассказывал, что в этом году вновь будет 39 объединенных территорий, за каждой закреплено от 2 до 6 школ. Когда родители подают заявку и не попадают в квоту одной школы, им будет предоставлена возможность обратиться в другую школу.

Запись детей в первые классы в этом году пройдет по новым правилам. Заявления можно будет подавать только с 1 апреля. Причем жители разных районов начнут в определенное время: с 00:00 заявления подают жители Верх-Исетского, Ленинского и Кировского районов; с 06:00 – жители Орджоникидзевского и Чкаловского районов; с 07:00 – жители Железнодорожного и Октябрьского районов.

Подать документы можно, как и в прошлом году, – через «Госуслуги», МФЦ и ЦМУ, а также в самой школе. Прием документов заканчивается 30 июня. Приказ о зачислении родители получат только в период с 1 по 5 июля – то есть когда будут приняты все заявления по прописке и от льготников.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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