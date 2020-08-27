Из 1 140 лагерей в Свердловской области летом работали только 76

В Свердловской области подходит к концу основной период оздоровительной кампании. Из 1 140 лагерей этим летом открылись только 76, в которых отдохнули более 23 тысяч детей – лишь 20% от запланированного ранее количества.

Оздоровительная кампания в загородных лагерях в этом году продлится до середины сентября, поскольку началась в июле. Но уже сейчас организаторы подвели промежуточные итоги. За лето в Свердловской области отдохнули в лагерях 23 900 детей, хотя еще в начале 2020 года, до пандемии коронавируса, министерство образования региона планировало охватить разными формами отдыха более 400 человек.

«На 1 июня у нас в реестре оздоровительных лагерей числилось 1 140 организаций. Но 1 106 организаций так и не приступили к работе – это часть санаторных, загородных лагерей. Дневные лагеря в этом году не работали нигде, за исключением Таборинского района – там открывались 6 лагерей. Ни один лагерь труда и отдыха так и не приступил к работе, палаточные лагеря под запретом до конца года, – рассказал сегодня на пресс-конференции начальник отдела воспитательной работы и оздоровительной кампании министерства образования и молодежной политики Свердловской области Сергей Карсканов. – С января по сегодняшнюю дату мы охватили разными видами отдыха 86 тысяч детей. Но это только 20% от планового показателя. Планировалось оздоровить 415 тысяч человек».

Сергей Карсканов сообщил, что еще на этапе подготовки к первым сменам лагерям пришлось докупать огромное количество оборудования. За счет бюджета организации закупили 600 бесконтактных термометров, 1 100 дозаторов, 658 УФ-облучателей и так далее. В среднем на один лагерь из бюджета потратили по 2 миллиона рублей. Многие ведомственные лагеря решили не открываться, в том числе из-за необходимости понести серьезные траты на дополнительное оснащение.

Добавим, что до середины сентября в Свердловской области детей продолжат принимать 37 загородных лагерей. Дети, которые поедут на осенние смены, начнут учебный год чуть позже.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 27.08.20

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