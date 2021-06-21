На Среднем Урале городские лагеря не переводят на дистант: в случае Covid-19 ребенка и контактных исключают

В Свердловской области регистрируют единичные случаи выявления контактных по коронавирусу среди детей и сотрудников городских лагерей. Но, в отличие от других регионов, у нас не планируют закрывать лагеря и переводить их на дистант. В случае выявления Covid-19 детей и сотрудников исключают из коллектива.

Как ранее писал «Новый День», в Сургуте уже четыре пришкольных лагеря перевели на дистант из-за выявленных случаев коронавируса. Местный департамент образования ссылается на некие регламенты, согласно которым «деятельность должна быть приостановлена в очном формате и переведена в дистанционный». Однако такая практика распространяется не везде. В Свердловской области пока все лагеря работают в штатном режиме, – сообщили «Новому Дню» в министерстве образования и молодежной политики.

«На сегодняшний день детские лагеря работают в штатном режиме с соблюдением всех требований эпидбезопасности. По имеющимся данным на 994 организации приняли на отдых и оздоровление 100 654 ребенка. В ежедневном режиме министерством образования и молодежной политики ведется мониторинг хода оздоровительной кампании. Вспышек заболеваний не зарегистрировано. При этом есть единичные случаи выявления контактных среди детей или сотрудников в лагерях дневного пребывания. В этом случае они и кто с ними контактировал исключаются из коллектива», – сообщили в министерстве.

В департаменте образования Екатеринбурга на вопросы агентства про выявленные случаи коронавируса на данный момент не ответили.

Напомним, оздоровительная кампания в Свердловской области стартовала 1 июня. На данный момент в загородных лагерях идет уже вторая смена. В городских лагерях заканчивается первая. В этом году загородные учреждения по-прежнему работают по принципу обсерваторов: дети и сотрудники заезжают туда на всю смену и не покидают территорию. Большинство педагогов в лагерях привиты от коронавируса.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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