Четыре пришкольных летних лагеря в Сургуте закрылись из-за ковида

Четыре пришкольных летних лагеря в Сургуте перевели на дистант. Прекратить отдых детей пришлось из-за выявленных случаев заражения коронавирусом. СургутИнформ-ТВ в департаменте образования города, дети заразились дома. По новым правилам, в таких случаях должны закрыть весь лагерь.

«Есть определенные ограничения, которые распространяются на деятельность лагерей, в том числе определенные постановлением, пунктом 4. В случае, если возникает ситуация инфекционного заболевания, то в данном случае четко регламентировано, что деятельность должна быть приостановлена в очном формате и переведена в дистанционный», – пояснила директор департамента образования администрации Сургута Ирина Замятина.

Сейчас для летнего отдыха детей в Сургуте открыто 45 лагерей. Их посещают почти 7 тысяч школьников. По словам директора департамента образования, эпидситуация в лагерях спокойная. Все, кто работают с детьми, имеют антитела или вакцину от коронавируса. Действуют жесткие требования к обработке помещений и разведению потоков детей. Из-за введения в регионе ограничительных мер пришлось перестраивать формат массовых мероприятий.

«По массовым мероприятия, которые могут быть организованы в лагерях с дневным пребыванием, на сегодня есть ограничения, мы строго следуем им. Массовые мероприятия проводятся только отрядами, поэтому скопление детей не допускается», – подчеркнула «СургутИнформ-ТВ» Ирина Замятина.

В случае ухудшения эпидобстановки в Сургуте, отдых детей продолжится, заверяют власти. Но делать зарядку, играть в игры и общаться со сверстниками школьники будут уже в онлайн формате. У городского департамента образования есть практика организации дистанта в лагерях. Прошлые каникулы сургутские школьники не раз проводили перед мониторами. А пока прекращать работу детских лагерей в Сургуте не планируют.

Сургут, Елена Васильева

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