Креков: 50% работников детских лагерей прошли вакцинацию от коронавируса

Свердловский вице-губернатор Павел Креков рассказал, как пройдет детская оздоровительная кампания этим летом с учетом эпидемиологических условий. Власти планируют, что организованным летним отдыхом будет охвачено то же количество детей, что и в «доковидном» 2019 году.

«Будут двухнедельные смены в лагерях, заполняемость корпусов возможна до 75%. Сегодня почти 50% работников, занятых в оздоровительной кампании, уже прошли вакцинацию от коронавируса. Каждый работник лагеря за три дня до начала работы в смене будет обследован на Covid-19, в дальнейшем тестирование будет проводиться раз в неделю. Все это создаст безопасный фон для летнего отдыха детей. В этом году будут выезды на юг России, будет «поезд здоровья», так как организована вакцинация и обследование всех педагогических работников, занятых с детьми», – сообщил Креков.

Напомним, в этом году оздоровительная кампания стартует как обычно с 1 июня. Средняя стоимость путевки в Екатеринбурге составит 24 тысячи рублей, родителям нужно будет оплатить от 20 до 50%.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 11.05.21

Креков: в больницах с коронавирусом лежат в основном люди старше 60 лет. / 40% жителей Свердловской области имеют иммунитет к Covid-19. / Минобразования: во всех школах Свердловской области есть охрана. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»