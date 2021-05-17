В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело после тройного убийства у железнодорожного вокзала (ВИДЕО)

Следственный комитет возбудил уголовное дело против свердловчанина, зарезавшего троих собутыльников в сквере возле железнодорожного вокзала в Екатеринбурге. Жителю уральского села Ерзовское Николаю Кукушкину вменяются преступления по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух или более лиц» и ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», сообщили в пресс-службе СК.

Поножовщина у ж/д вокзала. Убиты трое

Как ранее писал «Новый День», мужчина кинулся с ножом на полицейских, прибывших на место убийства. Правоохранители дали предупредительный выстрел в воздух, а затем выстрелили в сторону нападавшего, но, возможно, не попали в него. Сейчас Кукушкин находится в больнице №23. У него ножевое ранение груди, врачи прооперировали его. Имеется ли у него пулевое ранение, уточняется.

На данный момент сотрудники МВД установили личность одного из погибших в уличной разборке. Это житель Пермского края по фамилии Бархутдинов, 1987 года рождения. «Орудие преступления – колюще-режущий предмет со следами вещества бурого цвета найден на месте происшествия и приобщен к материалам дела. Там же найдено и несколько гильз калибра 9 мм от оружия сотрудника полиции. В настоящее время оперуполномоченные проверяют по имеющимся базам данных отпечатки пальцев двух других скончавшихся от ножевых ранений мужчин», – сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. В следственном комитете добавили, что по уголовному делу назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе для определения точных причин смерти погибших.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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