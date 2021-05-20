Зарезавший в сквере троих мужчин свердловчанин умер в больнице

Александр Кукушкин, обвиняемый в убийстве троих собутыльников в сквере возле железнодорожного вокзала в Екатеринбурге, скончался в больнице.

Как сообщили «Новому Дню» в СУ СКР по Свердловской области, это случилось вечером в среду, 19 мая. Точная причина смерти Кукушкина будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы. Расследование ранее возбужденного уголовного дела продолжается.

Начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых отметил, что сотрудниками уголовного розыска уже установлены личности всех убитых. Двое из них ранее были судимы. «Подозреваемый в их гибели был задержан на месте происшествия полицейскими и все это время после операции находился под охраной МВД в больнице в крайне тяжелом состоянии. Ранее появившиеся в СМИ сведения о том, что убитые являются рабочими-вахтовиками с Севера, не соответствует действительности. Все погибшие являются местными жителями», – заявил Горелых.

Напомним, 17 мая в сквере на улице Челюскинцев были убиты три человека. По данным следственного комитета, конфликт произошел на почве распития спиртного. Нападавший, уроженец Туринского района Александр Кукушкин, пытался оказать сопротивление прибывшим сотрудникам полиции. Правоохранители сначала дали предупредительный выстрел в воздух, а затем несколько раз выстрелили в сторону нападавшего. После этого Кукушкина в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу №23 с ножевым и огнестрельным ранениями. Врачи прооперировали его.

В тот же день следственный комитет возбудил в отношении Кукушкина уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух или более лиц» и ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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