В Екатеринбурге в уличной поножовщине погибли три человека (ФОТО)

В сквере на улице Челюскинцев убиты три человека, на них с ножом напал мужчина, о котором ранее сообщали очевидцы. По данным следственного комитета, конфликт произошел на почве распития спиртного. Нападавший пытался оказать сопротивление прибывшим сотрудникам полиции и был ранен. Он доставлен в больницу.

«Когда прибывшие на место происшествия сотрудники полиции предприняли попытку задержать подозреваемого, мужчина, вооруженный ножом, попытался совершить нападение на представителей МВД. В результате стражи порядка вынуждены были применить табельное оружие. Предупредительный выстрел в воздух пыл вооруженного гражданина не охладил, после чего был произведен еще один выстрел в направлении агрессивного мужчины. В результате нападавший был ранен и доставлен в больницу для оказания медпомощи. Сыщики уголовного розыска устанавливают личности погибших, опрашивают очевидцев. Хочу отметить, что содействие сотрудникам полиции в задержании нападавшего оказал наряд из трёх военнослужащих ЦВО, которые патрулировали вверенную территорию», – сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Территория сквера у железнодорожного вокзала, где произошло массовое убийство, оцеплена.

«На месте происшествия работают следователи территориального следственного отдела, сотрудники отдела криминалистики СКР по Свердловской области. Работу следственной группы на месте координирует заместитель руководителя регионального следственного управления СКР. Более подробная информация о случившемся, в том числе о возбуждении уголовного дела, будет представлена в ближайшее время», – добавили в следственном управлении СКР по Свердловской области.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Семен Саливанчук

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