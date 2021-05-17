Троих мужчин в Екатеринбурге зарезал безработный из Туринского района

Убийцей трех человек в сквере у железнодорожного вокзала в Екатеринбурге оказался ранее не судимый и безработный житель Туринского района Свердловской области 1987 года рождения, его фамилия Кукушкин, сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона. Сейчас преступник находится в больнице, по неподтвержденным сведениям, у него ножевое ранение в области груди. Имеется ли огнестрельное – уточняется, добавили в полиции. Как сообщал «Новый День», полицейские стреляли в мужчину при задержании, так как он бросился на них с ножом.

«По оперативным сведениям, в компании, участниками которой были и погибшие, и задержанный, мог произойти конфликт, который перешел в поножовщину. Сейчас полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на выяснение более подробных и точных обстоятельств произошедшего, в том числе и его мотивы», – сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Сыщики уголовного розыска устанавливают данные погибших, опрашивают очевидцев. По одной из версий, убитые были вахтовиками из Новосибирска. Они ехали из Нягани, в Екатеринбурге у них была пересадка. Но эта информация пока официально не подтверждена.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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