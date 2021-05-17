Полиция установила личность убийцы трех человек в сквере Екатеринбурга (ФОТО)

В ГУ МВД установили личность нападавшего, который сегодня днем убил трех человек в сквере возле железнодорожного вокзала, но не раскрывают информацию.

Мужчина, напомним, при задержании пытался напасть с ножом на полицейских. Правоохранители сделали предупредительный выстрел в воздух, после чего выстрелили в его сторону. Подозреваемый с ранением был доставлен в больницу, его состояние здоровья пока не комментируют, но известно, что сотрудники МВД намерены провести допрос прямо в медицинском учреждении.

Личности погибших еще устанавливаются. Очевидцы происшествия высказали два предположения – убитые мужчины были либо бездомными, которые часто собираются в этом сквере, либо пассажирами железнодорожного вокзала. Добавим, что по версии СК, убийца распивал спиртное вместе с тремя знакомыми, а затем кинулся на них с ножом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тела погибших все еще находятся на территории сквера. На месте работает порядка 40 сотрудников правоохранительных органов – полиции, Росгвардии, следственного комитета и прокуратуры. Оперативники что-то ищут в траве, вероятно, орудие преступления. Сквер оцеплен, туда не пускают прохожих.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Семен Саливанчук

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