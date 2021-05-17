В Екатеринбурге мужчина с ножом напал на прохожих

В сквере у железнодорожного вокзала неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих.
По данным издания Е1.ru, пострадали как минимум три человека. По словам очевидцев, в сквере лежат тела, незадолго до этого были слышны выстрелы. Судьба нападавшего пока неизвестна. Сейчас сквер оцепили сотрудники полиции и следственного комитета.
В УМВД Екатеринбурга пообещали прокомментировать случившееся позднее.
Екатеринбург, Валентина Ярославцева
Екатеринбург. Другие новости 17.05.21
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