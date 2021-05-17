В Екатеринбурге мужчина с ножом напал на прохожих

В сквере у железнодорожного вокзала неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих.

По данным издания Е1.ru, пострадали как минимум три человека. По словам очевидцев, в сквере лежат тела, незадолго до этого были слышны выстрелы. Судьба нападавшего пока неизвестна. Сейчас сквер оцепили сотрудники полиции и следственного комитета.

В УМВД Екатеринбурга пообещали прокомментировать случившееся позднее.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 17.05.21

ЦБ подал иск о ликвидации «Нейвы». / Президент Гильдии строителей Урала о реновации: «В «бетонной башне» все хорошо, ребята!». / Организаторы: все участники «Майской прогулки» дошли до финиша. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»