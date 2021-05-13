В последний день приема заявлений в городские лагеря осталось 3000 мест

В Екатеринбурге родители подали 17 363 заявления на загородные лагеря и 21 853 – на городские. Для желающих еще найдутся вакантные места, но подача заявлений закончится в полночь.

Как ранее сообщали в департаменте образования Екатеринбурга, в этом году в восьми загородных лагерях отдохнут 18 300 детей, в городских – 25 000. Еще 4800 ребят отправятся в санатории, заявления принимают до 14 мая включительно.

«Реестр по загородным лагерям будет опубликован 18 мая, а по городским и санаториям – 24 мая. После публикации родители получат квитанции на оплату путевок», – сообщили «Новому Дню» в департаменте.

Полная стоимость путевки на 21 день (1 и 4 смены) в среднем составляет 28 910 рублей, с учетом областной компенсации родители заплатят около 10 тысяч. На двухнедельную смену путевка стоит в среднем 20 тысяч, компенсация из облбюджета – 12 300, родители оплатят около 8000 рублей. В городские лагеря путевка стоит 3000, но родители будут платить по 1100 рублей за 21-дневную смену с двухразовым питанием.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 13.05.21

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