На 8 Марта уральцы отправятся на турбазы, по городам России, а также – в Стамбул и Будапешт

Трехдневные выходные 6-8 марта большинство жителей Екатеринбурга и области проведут на турбазах: мест в загородных отелях уже нет или осталось очень мало. Из городов России выбирают Сочи, Симферополь, Калининград и обе столицы. Из заграницы – Стамбул, Будапешт и Анталью. «Новый День» выяснил, куда еще можно улететь, если вы не задумались об отдыхе заранее.

Мест на турбазах Свердловской области почти нет

Поскольку выходных на 8 Марта будет всего три, многие жители Екатеринбурга предпочитают не тратить время на перелеты или долгую поездку на поезде и отдохнуть в загородных отелях и на турбазах в Свердловской области, а также у соседей – в Челябинске и Тюмени.

«Когда длительность отдыха – менее недели, наибольшим спросом пользуются выезды в загородные средства размещения. Преимущественно – в Челябинскую и Тюменскую области, потому что там ассортимент таких отелей и турбаз больше, – рассказал «Новому Дню» президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. – Турсообщество заранее готовится к таким праздничным датам. Где-то можно будет кататься на собачьих упряжках, где-то возможны конные прогулки. Рестораны тоже готовятся».

Слова спикера подтверждает информация с Booking. Мест в загородных отелях на 6-8 марта либо нет, либо осталось очень мало. Например, на турбазе «Чусовая» все корпуса заняты, можно приехать только на одну ночь с 7 на 8 марта, либо до или после праздников. В загородном отеле «Гринвальд» мест нет, в загородном клубе «Лес» в Верхней Сысерти осталось всего четыре номера.

Туры по России стимулирует кешбэк: едут в Москву, Сочи и даже Сыктывкар

Большим спросом пользуются и туры выходного дня по России. По словам президента УАТ Михаила Мальцева, туристов интересуют Москва, Санкт-Петербург, Сочи, регионы Северного Кавказа. Но есть и неочевидные варианты.

«Мы видим спрос по направлениям, где есть субсидированная авиаперевозка. Киров, Сыктывкар – города, которые никак не ассоциируются с туризмом. Но на три дня некоторые выбирают и такие экзотичные варианты. Тем более сейчас продолжается акция «кешбэк за туры по России», что тоже стимулирует путешествия внутри страны», – отметил Мальцев.

Коммерческий директор туроператора Evroport Антон Потапов рассказал «Новому Дню», что на три дня клиенты их компании выбирают Сочи, Калининград и Крым. Места на рейсах в праздничные даты еще есть, но цены уже выше, чем были при ранних покупках. Отели в российских городах тоже, как правило, выставляют повышенный ценник на «высокие» даты, добавил Михаил Мальцев.

Во все эти города можно улететь и самостоятельно, не по турпакету. Сейчас билеты туда-обратно в Сочи на 6-8 марта стоят от 13 тысяч (без багажа). В Калининград и обратно с пересадкой можно добраться за 14 тысяч, без пересадки – дороже. В столицу слетать на праздники можно за 7 тысяч рублей round-trip.

За границу: на три дня в Стамбул, на неделю – в Будапешт и Дубаи

Что касается зарубежных направлений, то спрос на них традиционно растет в конце февраля, но 8 Марта тут ни при чем.

«С конца февраля заканчивается череда «горящих» туров, потому что активно растет спрос, и тут дело не только в 8 Марта, хотя и к нему есть привязка. А раз растет спрос – растут и цены, – рассказала «Новому Дню» директор сети туристических агентств Анастасия Ермолаева. – Одно из самых популярных направлений короткого уикенда – Стамбул. Еще с начала марта появляется возможность улететь в Анталью: чартеры в этом году поставили рано. Есть, например, тур на праздничные даты за 40 тысяч рублей на двоих в отель 5*».

Также туристы берут в дополнение к праздничной трехдневке отпускные дни и отправляются в Египет, ОАЭ и даже Доминикану, хотя вылет туда из Екатеринбурга – раз в десять дней.

Коммерческий директор оператора Evroport Антон Потапов тоже рассказал, что есть туристы, готовые улететь на праздники + 4 дня: «На неделю берут туры в ОАЭ и Венгрию».

Будапешт, кстати, по словам турагентов, пользуется спросом. Сегодня это единственное европейское направление, которое открыто без всяких «но», и куда есть прямой перелет из Екатеринбурга. Цены на туры с вылетом 6 марта начинаются от 100 тысяч рублей за двоих на 7 дней в отеле 3*. Плюс нужно будет оплатить срочную визу: по 105 евро (около 9000 рублей) с человека.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»