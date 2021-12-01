Запуск «Демидовского маршрута» в Свердловской области перенесли на лето

Новый туристический брендированный «Демидовский маршрут» планируют запустить только летом 2022 года. Осенью в Свердловскую область должна была приехать комиссия Ростуризма для оценки и утверждения проекта, но экспертный тур перенесли на неопределенное время.

«Экспертный тур перенесен. Официальный запуск маршрута на территории Свердловской области запланирован летом 2022 года, после утверждения экспертным советом […] при Ростуризме», – сообщили «Новому Дню» в министерстве инвестиций Свердловской области.

Как ранее писало наше агентство, в регионе готовят новый туристический маршрут по местам, связанным с династией Демидовых, которые возводили на Урале заводы. Он пройдет по территории Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды и других городов и охватит девять основных достопримечательностей, которые связаны с династией Демидовых.

А весной 2021 года из Екатеринбурга в Алапаевск запустили брендированный маршрут «Императорский вагон», который пользуется большой популярностью – билеты раскупают заранее. Количество рейсов в 2021 году увеличили с 34 до 60. Туристы на поезде доезжают до Алапаевска, там для них устраивают экскурсии по Романовским местам, затем поездом группа возвращается в Екатеринбург.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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