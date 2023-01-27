Школы, больницы и горнолыжный курорт: что планируют построить с помощью концессий

В свердловском правительстве утвердили список из 11 объектов, в отношении которых планируется заключить концессионные соглашения. В перечне – учреждения образования, здравоохранения и спорта.

Как следует из документа, областные средства будут вкладываться только в два из них. Это школа на 825 мест в Березовском (ул. Победы) и школа на 1500 мест в Екатеринбурге (ул. Советская – Блюхера). Примерная стоимость первого проекта – 1 млрд 486 млн рублей, второго – 1 млрд 861 млн рублей (в ценах IV квартала 2021 года).

Также в списке семь объектов здравоохранения, стоимость работ по которым еще не определена. Первый – корпус операционного блока СОКБ № 1 на улице Волгоградской в Екатеринбурге. Это должно быть 6-этажное здание общей площадью 13721 кв. м, с 25 операционными и 36 реанимационными койками, рассчитанное на 390 человек персонала. Второй объект – КДЦ «Охрана здоровья матери и ребенка» на ул. Флотской с пропускной способностью от 350 человек за смену и пансионатом на 28 мест. Третий – вторая очередь Территориального центра медицины катастроф на улице Светлореченской (6179 кв. м, 3-4 этажа). Четвертый – поликлиника ДГБ № 8 для обслуживания детей из микрорайонов Уктус, Шинный, Светлый (не менее 6000 кв. м, 500 посещений за смену). Пятый – поликлиника ДКГБ № 11 в микрорайоне Широкая Речка (не менее 3000 кв. м, от 300 помещений за смену). Шестой – новое здание для Уральского института травматологии и ортопедии (260 стационарных коек, 150-200 посещений). И последний – новый корпус санатория «Озеро Чусовское».

Также область намерена заключить концессию на реконструкцию объекта культурного наследия – здание на улице Блюхера, в котором в 1943 году располагался штаб 61-й Гвардейской Свердловско-Львовской танковой бригады, сформированной из уральцев-добровольцев.

Наконец, свердловские власти объявили о намерении отдать в концессию проект горнолыжного курорта «Гора Белая» под Нижним Тагилом. Концепцией предусмотрено одновременное катание до 7500 человек, строительство 37 горнолыжных трасс, 8 канатных дорог, системы снегогенерации, освещения, административного здания, гаража, детских аттракционов и т.д. В прошлые годы в этот проект вкладывали бюджетные средства, но теперь перестали.

По словам заместителя губернатора Свердловской области Дмитрия Ионина, все проекты находятся в разной степени готовности для реализации. «Куда-то инвестор может прийти хоть завтра и начать работать, где-то еще не определена даже примерная стоимость будущего объекта. Со всеми предлагаемыми объектами будет возможность познакомиться в открытом доступе, мы приглашаем потенциальных инвесторов рассмотреть возможность своего участия. Для региона – это быстрое строительство или реконструкция необходимого объекта, для инвестора – гарантированный заказ, при этом все административные вопросы мы берем на себя», – сказал Дмитрий Ионин.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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