Свердловские власти ищут концессионеров для строительства семи медицинских учреждений

Правительство Свердловской области утвердило список объектов, для строительства которых планирует в 2024 году заключить концессионные договоры. Все семь – учреждения здравоохранения.

Первый объект – корпус операционного блока СОКБ № 1 на улице Волгоградской в Екатеринбурге. Это должно быть 6-этажное здание общей площадью 13 721 кв. м, с 25 операционными и 36 реанимационными койками, рассчитанное на 390 человек персонала.

Второй – КДЦ «Охрана здоровья матери и ребенка» на ул. Флотской с пропускной способностью от 350 человек за смену и пансионатом на 28 мест.

Третий – вторая очередь территориального центра медицины катастроф на улице Светлореченской (6179 кв. м, 3-4 этажа), строительная готовность – 5%.

Четвертый – поликлиника ДГБ № 8 для обслуживания детей из микрорайонов Уктус, Шинный, Светлый (не менее 6000 кв. м, 500 посещений за смену).

Пятый – поликлиника ДКГБ № 11 в микрорайоне Широкая Речка (не менее 3000 кв. м, от 300 помещений за смену).

Шестой – новое здание для Уральского института травматологии и ортопедии (260 стационарных коек, 150-200 посещений, площадь – 19 тысяч кв. м).

Седьмой – реабилитационный корпус санатория «Озеро Чусовское».

В постановлении указано, что средства из бюджета области на эти проекты не предусмотрены. Добавим, все семь объектов уже фигурировали в планах по заключению концессий на 2023 год.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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