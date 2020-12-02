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Среда, 2 декабря 2020, 11:43 мск

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Кулаченко – об обновленном бюджете: «Гора Белая» – 250 млн, филармония – 80 млн, коронавирус – 620 млн»

Ко второму и третьему чтению проекта бюджета Свердловской области на 2021 год некоторые статьи расходов заметно увеличились. Об этом рассказала сегодня на онлайн-брифинге министр финансов Галина Кулаченко.

По ее словам, доходная часть в целом возросла на 19 млрд рублей за счет трансфертов из бюджета РФ. Внутри регионального бюджета где-то перераспределили, где-то добавили. Министр назвала несколько примеров. На выплаты детям с 3 до 5 лет добавят 1 млрд рублей. Дополнительно 161 млн рублей направили на газификацию. Как уже писал «Новый День», это один из больных вопросов, особенно в сельской местности.

Порядка 200 млн рублей инвестируют в ГАУ СО «Горнолыжный комплекс «Гора Белая», «плюс содержание, 250 млн рублей всего», – уточнила Галина Кулаченко. На начало строительства нового зала филармонии выделили 80 млн рублей.

Также будет создан финансовый резерв на борьбу с пандемией Covid-19 – 620 млн рублей. Кулаченко отметила, что это несравнимо с расходами 2020 года, когда было выделено 6 млрд рублей из областного бюджета и дополнительно 10 млрд из федерального, но пояснила, что на федеральном уровне решено сохранить на будущий год все меры поддержки, которые действовали в 2020-м.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 02.12.20

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