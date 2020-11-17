«Але, это прачечная? Хреначечная! Это министерство спорта». Что за конторы получают деньги из бюджета области на спорт

Сегодня депутаты заксобрания Свердловской области будут принимать в первом чтении бюджет региона на 2021 год. «Новый День» на прошлой неделе уже писал, какие сектора ждет увеличение расходов, а кому придется ужаться. В числе первых – околоспортивные учреждения, в том числе совсем недавно созданные.

Так, Свердловская область оптимистично предполагает увеличить расходы на организацию спортивных и физкультурных мероприятий. Причем распределить все деньги хотят между тремя организациями. Это ГАУ СО «Горнолыжный комплекс «Гора Белая», которым управляет Леонид Гункевич, ГАУ СО «Центр по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий» под руководством Сергея Константинова и ГАУ СО «Региональный центр развития физической культуры и спорта с отделением спортивной подготовки по каратэ».

Если первые две организации известны давно, то третья была создана чуть больше года назад. Ее руководитель – бывший директор Института физической культуры УрГПУ, являющегося региональным оператором программы «Готов к труду и обороне», Алексей Терентьев. Он ушел из педагогического университета со скандалом после давнего конфликта с ректором. Тогда руководство вуза реорганизовало институт, который возглавлял Терентьев, и последний стал ординарным преподавателем – ректор объявляла ему выговоры, которые экс-руководитель института физкультуры пытался оспорить в суде, но проиграл. В конце концов Терентьев покинул УрГПУ. Уже тогда он занимался ГТО и на этом же сосредоточился после увольнения.

Как рассказали «Новому Дню» собственные источники в минспорта, при покровительстве министра Леонида Рапопорта было создано новое государственное автономное учреждение Свердловской области «Региональный центр развития физической культуры и спорта с отделением спортивной подготовки по каратэ». «Работа была проведена очень серьезная. Создать такую структуру и продавить ее согласование на всех уровнях, включая МУГИСО, вице-губернаторов, довольно проблематично, но Рапопорту и Терентьеву это удалось», – сказал собеседник агентства.

При этом, как отмечает «Новый День», ГАУ СО «РЦФКС Каратэ» просто забрало часть средств у другого госучреждения – ГАУ СО «ЦСМ». Прежде мероприятия, связанные с ГТО, проводила структура, которую возглавляет Константинов. Теперь комплексом «Готов к труду и обороне» снова занялся Терентьев, заодно забрав некоторые другие мероприятия у ЦСМ. За год с небольшим структура Терентьева заключила в качестве заказчика 51 госконтракт на общую сумму 26 млн рублей. «Сумма в целом не очень большая, учитывая, сколько требуется средств на проведение одного крупного спортивного мероприятия, но для первого года работы – вполне, к тому же центр пока не занимается масштабными событиями, это пока по-прежнему осталось за ЦСМ, но в будущем финансирование учреждения будет увеличено», – говорит источник «Нового Дня».

За первый год работы центра закупки проводились часто у единственного поставщика. Например, в конце прошлого года организация заказала почти сотню кимоно и другой амуниции на сумму около 1,4 млн рублей. В марте этого года примерно столько же – 1,42 млн рублей – госучреждение заплатило за право пользоваться лицензионными программами Windows. В октябре «РЦФКС Каратэ» заказал две партии дорогой полиграфической продукции у ООО «Сетевые технологии». За 750 альбомов по 148 страниц учреждение заплатило 1,425 млн рублей, за 250 экземпляров 498-страничных книг – еще 1,625 млн.

В списках закупок центра не только экипировка и полиграфия, но и мебель, компьютеры, сюжеты на канале «Матч-ТВ» (заказ видеороликов у ООО «Национальный спортивный телеканал»), оборудование для проведения фестивалей по сдаче норм ГТО (мишеней, винтовок, помостов, скамеек, мячей, счетчиков отжиманий), приобретение услуг по проживанию спортсменов на сборах в Приэльбрусье и услуг по оздоровлению детей в Верхней Сысерти, аренда спортивных залов и объектов и так далее.

Также в списке лотов заказ на разработку «концепции фирменного стиля отрасли физической культуры и спорта Свердловской области» за 1,5 млн рублей, который отдали рекламному агентству «Восход». Брендбук, кстати, исполнители должны были подготовить к началу августа. От подрядчика требовалось создать фирменный стиль, который «должен способствовать выведению спортивной отрасли Свердловской области в самостоятельный узнаваемый бренд, пропагандировать физическую культуру и спорт на территории Свердловской области во всех спортивных мероприятиях и носителях, стать инструментом пропаганды здорового и спортивного образа жизни, стать узнаваемым и трендовым». Презентовать, по информации «Нового Дня», концепцию хотели на форуме «Россия – спортивная держава», который был отменен, т.к. президент России Владимир Путин отложил визит в Екатеринбург. Форум в итоге все же состоится, но уже не в этом году и не в Екатеринбурге – его перенесли на весну 2021 года в Казань.

Из свежих, еще не отыгранных тендеров – заказ на выполнение научно-исследовательской работы с начальной ценой контракта в 2 млн рублей. Подрядчик должен будет разработать «комплект учебно-методических материалов для организации подготовки обучающихся в рамках реализации инновационного проекта «Спорт-лидер», обкатать его в пяти муниципалитетах с помощью десяти наставников минимум на 100 учащихся. Что представляет собой проект «Спорт-лидер»? Создатели говорят, что он предполагает поиск и выявление спортивно одаренных детей.

«Новый День» обратился с запросом информации в департамент информационной политики Свердловской области, чтобы уточнить, зачем минспорта Свердловской области потребовалось создавать еще одно подведомственное учреждение, через которое проходят бюджеты на проведение спортивных мероприятий, то есть дублировать ЦСМ. Ответ будет опубликован, как только поступит в распоряжение редакции.

Добавим, согласно проекту бюджета Свердловской области на 2021 год, «Гора Белая», ЦСМ и «РЦФКС Каратэ» получат в виде субсидий на выполнение госзадания и иные цели 153,8 млн рублей. Это на 14,1% больше, чем в 2020-м. И именно из-за учреждения, которым управляет Терентьев. «Бюджетные ассигнования на 2021 год больше объема аналогичных расходов на 2020 год на 19 млн рублей или на 14,1% в связи с увеличением объема государственного задания ГАУ СО «Региональный центр развития ФКиС с отделением спортивной подготовки по каратэ», – говорится в пояснительной записке к бюджету региона. Добавим, все три конторы в 2022 году планово получат 157,5 млн рублей, в 2023 году – 161,9 млн рублей.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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