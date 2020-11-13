Как поделят ваши деньги: разбор свердловского бюджета-2021

На следующей неделе депутаты в первом чтении примут проект бюджета Свердловской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Год однозначно будет непростым, сокращены и доходы, и расходы бюджета, дефицит вырастет до 40 млрд. Сокращаются расходы на школы, дороги, здравоохранение, сельское хозяйство, зато увеличиваются – на Универсиаду, госдолг и депутатов. На что планируется тратить деньги в следующем году – в обзоре «Нового Дня».

Социальная политика

Финансирование этого раздела выглядит лучше, чем в 2020 году, и гораздо лучше, чем планировали год назад. В 2021 году, если депутаты утвердят предложение минфина, на соцполитику потратят более 81 миллиарда – больше, чем на здравоохранение, экономику и ЖКХ вместе взятые. Область сохраняет все социальные статьи, и по многим из них финансирование индексируется. Но есть и показатели, отличающиеся от прошлогодних.

В рамках этой программы выплачивается пособие безработным (расходы вырастут в 2,4 раза, хотя число безработных выросло в пять раз, да и сумма пособия увеличилась), предоставляются выплаты многодетным на покупку жилья (финансирование сокращается в 4,7 раза), покупается жилье для инвалидов (меньше на 24,2 %).

Соцполитика включает и другие пункты. Так, на 35 % выросли расходы на содержание судей в отставке, большая сумма уйдет на поддержку казачества, также вырастут траты на медицинское страхование безработных (на 4 %), на погребение (0,7 %, «в размере прогнозируемой потребности»).

Образование

Традиционно расходы на образование – одни из самых крупных в бюджете. В 2021 году их даже планируют увеличить с 75,4 млрд рублей до 77,2 млрд. Однако не все статьи расходов выросли. Например, финансирование строительства и реконструкции муниципальных школ будет урезано на 895 млн рублей, или на 35,9% по сравнению с 2020 годом. Зато на 1,8 млрд рублей вырастет финансирование дошкольного образования в части оплаты труда воспитателям детсадов. Это связано с увеличением числа детей соответствующего возраста. Школьникам, вероятно, можно надеяться на появление в учебных заведениях нормальной канализации: по этой статье расходы увеличены в 3,8 раза и составят 252,6 млн рублей, из которых большая часть – федеральная субсидия. А вот расходы на оздоровительную кампанию детей и подростков на 2021 год планируется сократить из-за риска распространения Covid-19 – почти на 3 млрд рублей.

Национальная экономика

Больше двух миллиардов рублей потеряет в 2021 году одно из важнейших направлений бюджетной политики. С 35,6 млрд рублей ее финансирование снизится до 33,2 млрд. Сотни миллионов рублей потеряет сельское хозяйство: область решила снизить компенсации фермерам за покупку сельскохозяйственной техники и модернизацию хозяйства. Поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства урежут сразу на 565 млн рублей. Остались на прежнем уровне или даже несколько увеличились расходы на мероприятия, связанные с трудоустройством или переобучением безработных. При этом почти на 4 млн рублей или на 41 % сократят статью «Повышение эффективности службы занятости». Расходы на воспроизводство минерально-сырьевой базы уменьшатся на 12,7 млн рублей или на 66,1 %. На 48 млн рублей сократится снабжение Уральской авиабазы охраны лесов. Также Свердловская область сокращает свои расходы на пригородные поезда. В 2021 году РЖД получит 842,3 млн рублей, что на 348,9 млн меньше, чем в этом году. На 2,5 млрд рублей, или на 41 %, уменьшат содержание автомобильных дорог. Зато сумма на строительство и реконструкцию дорог в Екатеринбурге в рамках подготовки к Универсиаде вырастет на 290 млн рублей, или на 166 %. Субсидию «Фонду технологического развития промышленности Свердловской области» сократят на 108 млн рублей, или на 93,4 %.Зато Агентству по привлечению инвестиций добавят 55,4 млн рублей, или 25,5 %.

Межбюджетные трансферты

По этой программе область выделяет деньги муниципалитетам, и в 2021 году их ждет разочарование: финансирование урезали очень сильно. Программа сжалась с 33,4 до 26,5 млрд рублей. Так, дотации на выравнивание бюджетов городских округов сократили почти в полтора раза.

Здравоохранение

В проекте бюджета на следующий год расходы на медицину составляют 26,2 млрд рублей. Минфин в последний раз публиковал корректировки бюджета весной, и в них расходы на медицину в 2020 году составили более 28 млрд рублей, вероятно, сумма по итогам года будет еще больше. Интересно, что год назад чиновники и депутаты в своих планах думали выделить здравоохранению области в 2021 году 24 миллиарда. Тогда они не знали о пандемии и не был окончательно решен вопрос с горздравом Екатеринбурга, то есть в эту цифру не закладывались расходы на столицу региона, а это еще несколько миллиардов рублей. В итоге теперь предлагается сократить траты на сердечно-сосудистые заболевания, онкологию, обследование беременных. «Новый День» подробно рассказывал, какие статьи просели, а на что бюджет финансирование решил сохранить.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Траты на ЖКХ увеличатся с 13,3 млрд до 14,7 млрд рублей. Одна из крупных статей расходов – строительство общежития для Универсиады, на него уйдет 227 млн рублей. Еще больше 100 млн потратят на техприсоединение его к коммунальным сетям. На модернизацию коммунальных сетей в городах области дадут целых 350 млн рублей, но не в следующем году, а в 2023-м. На строительство газопроводов муниципального значения выделят 166 млн рублей, что на 177 млн рублей меньше, чем в 2020 году. Расходы на формирование современной городской среды урезаны на 173 млн рублей, или почти на 10%.

Общегосударственные вопросы

Финансирование этого направления с 2020 по 2021 год увеличилось примерно на 1 млрд 300 млн рублей – с 11 млрд 613 млн 310 тысяч до 12 млрд 930 млн 472 тысяч. И это несмотря на то, что расходы на оплату труда губернатора снизились на 59,5 тысяч рублей, а его аппарата – почти на 18 млн рублей. Зато увеличились расходы на областных депутатов: они получат почти на 10 млн рублей больше за счет неиспользованных отпусков. На 22 млн рублей подорожало содержание минфина, на 5 млн – МУГИСО, еще нескольких госструктур. Влетит в копеечку и проведение выборов новых депутатов заксо: на это запланировано 344 млн 536 тысяч рублей.

Физическая культура и спорт

Еще одна статья, расходы по которой вырастут: 12 миллиардов в 2021-м против 10 млрд в 2020-м. Практически вся сумма – 11,8 млрд рублей – уйдет на спорт высших достижений – область выделяет деньги на стройки к Универсиаде.

На массовый спорт потратят меньше миллиарда, хотя в этом году заложили около 1,1 млрд рублей (а до корректировок во время пандемии планировалось более 1,3 млрд). Практически в два раза падают расходы на строительство спортобъектов муниципального уровня типа лыжных баз и катков. Сэкономят и на людях с ограниченными возможностями: центру паралимпийской и сурдлимпийской подготовки «Родник» и ГАУ СО «Спортивно-адаптивная школа» урежут финансирование на 67%, потому что федеральный бюджет траты на них не предусмотрел. Впрочем, и в этом подразделе есть программы, финансирование которых возрастет. Например, «Гора Белая», ГАУ СО «Центр по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий» (через них проводят деньги на спортмероприятия) РЦФКС «Каратэ».

Обслуживание госдолга

Одна из лидирующих по росту расходов в 2021 году статей. На обслуживание госдолга уйдет 8,5 млрд рублей. Это на 27,4 % больше, чем год назад, в абсолютных цифрах расходы выросли на 1,8 млрд рублей. «Рост расходов на обслуживание государственного долга обусловлен ростом государственного долга Свердловской области и увеличением объемов заимствований, предусмотренных программой государственных внутренних заимствований Свердловской области», – сообщается в пояснительной записке.

Культура

На культуру в 2021 году планируют выделить на 739 миллионов меньше, чем должны потратить в этом году. В рамках этого раздела будут строить поселковые дома культуры, центры культурного развития и т.д. Здесь же заложены деньги на покупку служебных квартир для сотрудников государственных автономных учреждений, которые занимаются театрально-концертной деятельностью. Финансирование по этой статье остается на уровне прошлого года. Зато на 45,8 млн сократятся расходы на организации деятельности государственных театров и концертных организаций. Финансирование материально-технической базы госучреждений культуры урежут почти на 70 %, в бюджете на это заложено 23 миллиона. На 39 % снизят финансирование детских фестивалей и конкурсов. На ремонт поселковых театров планируют потратить на 39 % меньше, чем в 2021 году. На прежнем уровне остается финансирование по статье «Укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации». Расходы на сотрудников министерства культуры вырастут на 5,6 млн рублей.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Финансирование этой отрасли планируют урезать почти на 300 млн рублей, или около 10 %. Расходы составят 2 млрд 362 млн 800 тысяч рублей. Сюда входят самые разные статьи, и судьба у них разная. Например, финансирование загсов удвоится и составит 35 млн рублей, а расходы на приобретение пожарного инвентаря уменьшат на 4 млн рублей. На 27 %, или почти на 17 млн рублей, урежут обслуживание и поддержку системы «112» – «исходя из прогнозируемой потребности». На 2,7 млн рублей (2 %) сократят содержание «Службы спасения Свердловской области». На 5,3 млн рублей уменьшат содержание министерства общественной безопасности.

Охрана окружающей среды

К сожалению, при верстке «бюджета выживания» всегда страдает экология. Расходы на охрану окружающей среды сократятся почти вдвое – с 712 млн рублей до 428 млн. Например, охрана и развитие особо охраняемых природных территорий станет дешевле на 14 млн рублей, или на 19,9 %. На развитие экологического туризма потратят на 295 млн рублей меньше, но по уважительной причине: в связи с завершением работ в южной и западной части Шарташского лесопарка.

Средства массовой информации

На СМИ в 2021 году область запланировала потратить 553 млн рублей, немногим меньше, чем в этом году. При этом финансирование телевизионщиков, освещающих работу власти, вырастет на 6,4 %, а на газеты и журналы затраты сократят. А еще около 5,5 млн уйдет на мониторинг социально-экономической ситуации по материалам СМИ.

Национальная оборона

Расходы на национальную оборону вырастут почти на треть – с 47 млн 213 тысяч до 61 млн 120 тысяч рублей. Эти средства придут в виде субвенций из федерального бюджета на осуществление первичного воинского учета на территориях, где нет военкоматов. Увеличение субвенции – решение Москвы.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Евгения Вирачева

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