Финансирование строительства и реконструкции школ в 2021 году сократят на 36%

Правительство Свердловской области почти на 36% сократило финансирование строительства и реконструкции муниципальных школ.

В пояснительной записке к проекту областного бюджета 2021 года говорится, что на эти цели местным бюджетам будет выделен 1 млрд 595 млн 364 тысячи рублей, что на 894 млн 771,4 тыс. рублей или на 35,9% меньше, чем в 2020 году.

В документе говорится, что реконструкцию завершат в школе № 1 в Верхней Пышме и школе № 80 в Екатеринбурге. Достроят школу на 550 мест в Кировском районе, новый корпус школы № 167 в Орджоникидзевском районе, пристрой к лицею № 173, школу на 550 мест в Красноуфимске. Продолжат строить образовательный центр на улице Евгения Ландау в Екатеринбурге (закончить планируют в 2023 году), школу в Серове на 1 275 мест (к 2023 году). Начнут строить школу в поселке Билимбай на 500 мест и детский сад – начальную школу на 100 мест в поселке Пристань (Артинский район). На этом список заканчивается.

Напомним, проблема нехватки мест в школах, особенно в новых районах Екатеринбурга, неоднократно поднималась нашим агентством. В своей предвыборной программе «Пятилетка развития» губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обозначил переход к обучению в школах в одну смену к 2022 году. Но год назад, во время согласительных процедур по бюджету, министр финансов Галина Кулаченко заявила, что сделать это будет проблематично.

Прошлый, 2019-2020, учебный год стал одним из самых тяжелых для системы образования. Что было, в общем-то, предсказуемо с учетом политики областного правительства во все предыдущие годы. Февраль 2019 года традиционно ознаменовался бумом записи детей в первые классы. Был поставлен своеобразный рекорд: в школе № 23 (микрорайон Академический) к 1 сентября 2019 года был создан 21 класс шести- и семилеток. Но если в Екатеринбурге проблема постепенно решается, то в области все намного хуже. Год назад министр образования Юрий Биктуганов признал, что ситуация в других муниципалитетах крайне непростая. «Необходимо учесть все имеющиеся ресурсы, в том числе и старых, достаточно ветхих школ. В ряде случаев можно модернизировать старые здания, провести капитальные ремонты»,– сказал тогда министр. Судя по проекту бюджета-2021, этот принцип власти и решили взять за основной: на устранения аварийных ситуаций и ремонтов старых школ выделят 150 млн рублей, что на 61 млн или на 68% больше, чем в 2020 году. Это связано также с устранениями нарушений, выявленных надзорными органами.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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