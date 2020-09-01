Новую школу в Академическом оценил полпред президента (ФОТО)

В Академическом сегодня начала работу новая школа № 79 в квартале «Близкий». В нее зачислили 1 650 детей, в том числе 630 первоклашек.

После первых уроков в школу с поздравлениями и проверкой приехали полпред президента Николай Цуканов, замгубернатора Павел Креков и глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

Полпред в этой школе побывал впервые, ему показали визитную карточку учебного заведения – ресурсный центр по инженерно-технологическому образованию. Здесь ребята смогут изучать робототехнику, попробовать себя в качестве 3D-хирурга или конструктора космических систем.

В школе есть спортзалы, в том числе тренажерный, кабинеты труда, зал психологической помощи и другие специализированные помещения. «Это замечательный день, знаю по своему сыну, которого сегодня утром отвел в школу, он очень ждал. Всем, кто обучает наших детей, хочу пожелать здоровья, и нашим детям здоровья. И, конечно, получать качественное образование в таких прекрасных храмах образования. Хотелось бы, чтобы в нашем Уральском федеральном округе все школы так выглядели, – к сожалению, пока до этого далеко», – описал свои впечатления полпред после осмотра классов.

Александр Высокинский рассказал Николаю Цуканову, что эту школу, как и другие соцобъекты Академического, строили на принципах государственно-частного партнерства. Проектирование обеспечил бизнес (АО «Специализированный застройщик «РСГ-Академическое»), а возведение велось за счет бюджетных средств. Аналогичным образом в «Близком», как и во всем Академическом, решается вопрос обеспечения детсадами. Один из них заработал еще до ввода в эксплуатацию всех домов квартала, второй – строится. Механизм государственно-частного партнерства планируется использовать и при строительстве в районе объектов будущего медкластера.

В Академическом на сегодняшний день работает 11 детских садов и 5 школ, еще одна школа строится в квартале «Девятый», в планах – новые соцобъекты для детей.

Рассказывая о ситуации в Екатеринбурге в целом Александр Высокинский отметил, что всего в городе в этом году открыли три учебных заведения. Это школа в квартале «Близкий» в Академическом, пристрой к школе № 181 в Краснолесье и школа в микрорайоне Солнечном.

«Нужно, чтобы при строительстве [жилья] инфраструктура соответствовала, чтобы не нужно было ждать ее появления. Сегодня при согласовании всей градостроительной документации мы настаиваем на том, чтобы при строительстве жилья сразу было понимание того, куда ребенок пойдет в детский сад, куда в школу, как будет привязана поликлиника и какое будет транспортное обеспечение. Это новые подходы, возможно, они нравятся не всем застройщикам, но они нравятся горожанам», – сообщил Высокинский.

Он отметил, что в Академическом системно и качественно решают вопросы развития инфраструктуры. При этом школы района фактически являются образовательными центрами, где дети не только ходят на уроки, но и получают дополнительное образование, а садики строятся только как отдельно стоящие здания, а не как пристрои.

Добавим, Академический уже в 2021 году станет восьмым районом Екатеринбурга. Поэтапно решаются необходимые юридические вопросы. В будущем районе появятся прокуратура, налоговая, суд, администрация – ее эскиз уже готов. А к Универсиаде в Академическом построят Дворец дзюдо и Академию тенниса.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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