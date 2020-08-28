Площадка готова, надо начинать строить: в Академическом обсудили новый НИИ ОММ (ФОТО)

В четверг, 27 августа, в Академическом в рамках партийного проекта «Единой России» «Локомотивы роста» обсуждались два крупных социально значимых проекта: Инновационный медицинский кластер и «Безопасный район». Если второй уже успешно реализован, то проект медицинского кластера находится на стадии, когда вся проектная работа завершена и необходимо приступать собственно к строительству.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», председатель общественного совета проекта «Локомотивы роста» Виктор Якимов рассказал, что создание Инновационного медицинского кластера поддержано на всех уровнях власти, а теперь, в преддверии формирования бюджета на 2021 год, надо использовать весь ресурс партийного проекта «Локомотивы роста», чтобы решить вопрос с финансированием первой очереди кластера – Института материнства и младенчества. На втором этапе здесь будет создан медицинский университет мирового уровня. «Это будет не обычный медицинский центр, – подчеркнул Якимов, – мы знаем, что во всем мире университетские клиники – самые передовые, и эта площадка должна стать тем пилотным проектом, который станет нормой для всей страны».

Владимир Климин, советник гендиректора АО Специализированный застройщик «РСГ – Академическое» рассказал, что подготовительный этап создания медицинского кластера завершен. Когда в июле в Екатеринбург приезжал глава минздрава РФ Михаил Мурашко, губернатор Евгений Куйвашев презентовал ему этот проект, и министр его одобрил. «НИИ ОММ позволяет решать задачи демографии, без которой развитие страны невозможно. Наш НИИ – единственный в азиатской части страны. Но нет материально-технической базы, без которой НИИ развиваться не может, она морально и материально устарела», – рассказал Климин. Члены совета предложили партии «Единая Россия» поддержать проект, чтобы он был реализован под ее патронажем.

На пресс-подходе заместитель председателя заксобрания Виктор Маслаков еще раз подчеркнул важность поддержки проекта медицинского кластера на федеральном уровне. «Площадка готова. Техническое задание утверждено. Сейчас самое главное – понять источник финансирования. По этому вопросу уже создана рабочая группа. Нам всем нужен этот медицинский кластер. На сегодня у нас все готово, нужно только решение федеральных органов власти по финансированию», – отметил он и добавил, что был бы рад, если бы строительство началось уже в следующем году. Пока рассматривается, в частности, вариант, когда область возьмет на себя расходы по возведению зданий, а Федерация предоставит субсидии для закупки технического оборудования. Ожидается, что решение будет принято к концу этого года.

Добавим, что член совета директоров АО «Специализированный застройщик «РСГ – Академическое» Алексей Воробьев напомнил совету, что в истории нашего региона НИИ ОММ сыграл большую роль. «Он был основан 140 лет назад решением городской думы Екатеринбурга сначала как родильный дом, потом преобразован в институт. За это время он принял 400 тысяч родов. Институт не только подарил счастье 400 тысячам семей, но и стал настоящей кузницей кадров и создателем уникальных медицинских технологий в области родовспоможения, – рассказал Воробьев. – Но сейчас материально-техническая база института не соответствует его задачам. У нас есть указ губернатора, есть проектная документация, есть площадка в Ленинском районе и есть желание всего коллектива – несколько лет назад все они единогласно проголосовали за переезд. Реализация проекта увеличит медицинскую помощь по сложным родам для всего Уральского региона в полтора-два раза. Мы очень рады, что «Единая Россия» уделяет проекту такое внимание».

Также на заседании говорили о масштабировании проекта «Безопасный район», опробованного в Академическом, на другие города и регионы. Николай Смирнягин, гендиректор АО «УК «Академический», рассказал, что уже сейчас искусственный интеллект системы справляется с такими задачами, как распознавание лиц и номеров автомобилей, выполняет любые алгоритмы работы с этой информацией. В ближайшее время он начнет различать формы девиантного поведения и принимать определенные решения при их обнаружении.

«В самом Академическом у нас установлено 4,5 тысячи камер, под контролем находятся все входы, выходы, парковки, улично-дорожная сеть, подъезды, холлы, лифты, социальные учреждения, все места, где бывают люди. Наблюдение осуществляется 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Согласно полицейской статистике, уровень преступности в Академическом относительно соседних микрорайонов ниже в 10 раз. У нас безопасно и комфортно», – рассказал Смирнягин.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Семен Саливанчук

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