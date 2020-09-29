Медицинский кластер «Академический» станет инвестиционным проектом Среднего Урала

Медицинский инновационный кластер «Академический» по итогам экспертизы вошел в список стратегически важных для Свердловской области инвестиционных проектов.

Экспертизу провели специалисты минздрава и министерства инвестиций региона. По ее итогам проект «РСГ-Академическое» рекомендован для включения в перечень. Предложение рассмотрел совет по улучшению инвестиционного климата в Свердловской области при губернаторе Свердловской области 18 сентября 2020 года и одобрил его.

«Сделан еще один важный шаг, необходимый для создания в Академическом районе медицинского кластера. Мы поэтапно решаем вопросы, необходимые для консолидации усилий и ресурсов профессионального сообщества и органов власти различного уровня для реализации масштабного социально значимого проекта», – отметил, генеральный директор АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Николай Зуев.

Напомним, недавно программу создания важнейшей для региона структуры здравоохранения обсудили на совещании общественного совета партийного проекта «Единой России» «Локомотивы роста». Тогда было принято решение в ближайшее время предпринять необходимые меры для получения поддержки реализации программы строительства.

Ранее идею создания медицинского кластера в Академическом поддержал Владимир Путин и поручил федеральному правительству заняться вопросом поиска средств на эти цели.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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