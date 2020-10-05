Самбисты устроили флешмоб и забег в честь 11-летия самого молодого района Екатеринбурга (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге празднует 11-летие самый молодой район города – Академический. В честь этой даты юные спортсмены придумали и организовали оригинальное поздравление. Первым пунктом стала пробежка в Преображенском парке, популярном у горожан месте для занятий спортом. Время и дистанцию выбрали символичные – в 11:00 на 1100 метров. Затем участники провели флешмоб, выстроившись в цифру 11.

Самбисты устроили флешмоб в Академическом

Автором и организатором спортивного поздравления району стал тренер по борьбе самбо и учитель физкультуры школы № 19 Денис Бессарабов. Он рассказал «Новому Дню», что его идею поддержали и ученики, и их родители, и представители АО «Специализированный застройщик «РСГ-Академическое», и управляющей компании «Академический».

«Здорово, что у нас есть такой прекрасный парк, где можно заниматься физкультурой, да и весь район очень спортивный, тут и велодорожки есть, и площадки для уличных тренировок, так что заниматься удобно», – отметил он.

Мама одного из участников спортивного флешмоба Светлана Вилль добавила в беседе с «Новым Днем», что несколько лет семья прожила в другой части Екатеринбурга. «Поверьте, мне есть с чем сравнить. Семь лет мы прожили в другом районе, а после переехали сюда, и очень рады этому, потому что все удобно, все близко, и школа, и тренировки», – рассказала собеседница «Нового Дня».

«Уникальность Академического в том, что здесь есть возможности для самореализации у всех, кто любит спорт, активность и движение – эту концепцию воплощает застройщик. Сегодняшнее событие тому наглядное подтверждение. Уже сегодня наш район – удобный и современный. В ближайшее время к велодорожкам, workout-площадкам и стадионам района добавятся новые спортивные объекты. К Универсиаде-2023 на территории Преображенского парка строятся Академия тенниса и Дворец дзюдо. После завершения соревнований они будут доступны жителям. Еще раз поздравляю жителей Академического района с 11-летием! Всем бодрости духа и крепкого здоровья и отличного настроения», – добавил гендиректор АО «РСГ-Академическое» Николай Зуев.

Напомним, Академический – это ключевой проект ГК «КОРТРОС», которой в этом году исполняется 15 лет. Как уже писал «Новый День», планируется, что в 2021 году район получит официальный статус самостоятельной административной единицы и станет восьмым районом Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Сычева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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