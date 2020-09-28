Жители Академического во время субботника высадили более 500 молодых деревьев (ФОТО)

В Академическом прошел массовый субботник, в котором приняли участие две с половиной тысячи жителей. В честь 11-летия района во всех кварталах высадили более 500 молодых деревьев. Некоторые липы, рябины и яблони стали именными – их сажали семьи Академического, которые захотели помочь с озеленением ставшего уже родным района.

В этом году Академическому исполняется 11 лет. В честь этого застройщик «РСГ-Академическое» и управляющая компания района организовали большой праздничный субботник. Большинство участников выходили целыми семьями: с детьми и домашними питомцами. Отметим, что субботники в Академическом стали уже доброй традицией и люди с желанием откликаются на предложения организаторов принять участие в таких мероприятиях. Жителей других районов удивляет, что на праздниках, спортивных соревнованиях, конкурсах в Академическом собирается так много участников – ни в одном другом районе города такого сегодня нет. Возможно, причина в том, что большинство жителей Академического – молодые семьи, которые готовы откликаться на инициативы по улучшению своей же жизни. А может так формируется совершенно особенная культура молодых районов Екатеринбурга. Ведь не зря одним из принципов Академического является добрососедство.

Субботник в честь 11-летия Академического не стал исключением – в нем приняли участие более 2 500 человек. За день жители высадили 500 яблонь, лип, груш, кленов, кустов сирени и других деревьев. Часть из них – «семейные». По предложению «РСГ-Академическое» и УК «Академический» каждая семья могла выбрать для себя локацию и посадить там именное дерево. Все, с кем удалось пообщаться корреспонденту «Нового Дня», отмечали, что с радостью вышли на субботник.

«Это наш район, и нам важно, чтобы он был зеленым», – рассказали жители Академического, принимавшие участие в празднике.

«У нас давно была мечта – посадить дерево, чтобы дети видели, как оно растет, чтобы они за ним ухаживали. Но у нас нет своего сада. И вот такая возможность появилась в Академическом. Причем мы выбрали локацию, которая совсем рядом с домом, чтобы потом приходить и ухаживать за деревом, – рассказала жительница Академического. – Мы посадили липу. И для нас это символично. Муж в детстве жил в Нижнем Тагиле на Липовом тракте. Это такой знак для нас. Сделали доброе дело для себя и для района».

В этот же день в районе вместе с жителями представители застройщика и управляющей компании высадили яблони и начали обустройство пешеходной дороги около Храма Святых Божиих Строителей в Преображенском парке, которая будет вести к новым кварталам района.

В мероприятии принял участие генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев. Группе компаний, в которую входит и «РСГ-Академическое», исполняется в этом году 15 лет. Перед началом работ Станислав Киселев отметил: «Когда мы только начинали строить Академический, говорили, что район проложит дорогу к храму. А сегодня мы можем говорить о том, что храм проложит дорогу ко второй очереди Академического. Эта вторая очередь будет достойным продолжением и самого Академического, и станет, наверное, одной из жемчужин Екатеринбурга. Спасибо вам всем», – поблагодарил Станислав Киселев.

Гендиректор «КОРТРОС», как и другие присутствующие, отметил, что в Академическом чувствуется единение местных жителей. «Уникальная история и для проекта, и для района в том, что люди чувствуют себя в некоем сообществе, а это дает силы нам, как застройщикам двигаться вперед», – сказал Киселев.

Посадил свою липу на одной из аллей района и генеральный директор «РСГ-Академическое» Николай Зуев. «Я тоже житель Академического и хочу всем пожелать, чтобы жители района получили удовольствие от благоустройства своей территории, чтобы вы чувствовали эту территорию именно как свою», – отметил Николай Зуев.

Директор АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» также напомнил жителям, что уже принято решение, согласно которому Академический станет восьмым административным районом Екатеринбурга. Тогда жить здесь станет еще комфортнее, поскольку будет проще решать разные организационные вопросы. В свою очередь застройщик обещает, что будет продолжать уделять много внимания вопросам благоустройства Академического.

Добавим, что прошедший субботник – лишь одно из мероприятий марафона «Золотая осень в Академическом», который стартовал в середине сентября и продлится до середины октября. В рамках марафона также проходит выставка рисунков, посвященных району, будут регулярно проводиться массовые зарядки от спортсменов. А для детей устроят конкурсы сочинений и поделок.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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