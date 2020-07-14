Академический станет восьмым районом Екатеринбурга уже в 2021 году (ВИДЕО)

Сегодня мэр Александр Высокинский посетил микрорайон Академический, и одним из главных обсуждаемых вопросов стало формирование на его территории новой административной единицы Екатеринбурга.

Академический готовится стать восьмым районом города

«В следующем году должны быть приняты все итоговые решения по организации восьмого района. Дальше следует непростой процесс: федеральные органы власти должны создать здесь свои учреждения. Также принимается решение по организации всего района, и Академический в статусе новой административной единицы начинает свою деятельность. Учитывая перспективы застройки – район нуждается в отдельном административном блоке и здании администрации», – заявил глава Екатеринбурга.

Ряд необходимых документов для создания района уже принят – законодательное собрание области одобрило законопроект гордумы Екатеринбурга о создании административно-территориальной единицы Свердловской области «Академический район Екатеринбурга». Путем голосования было выбрано и название для нового района – большинство жителей высказались за то, чтобы закрепить имеющееся наименование – Академический.

Сегодня в ходе встречи Высокинскому продемонстрировали эскиз будущего здания администрации. Планируется, что в нем будут работать чиновники, руководство «РСГ-Академическое» и управляющей компании района. Глава города отметил, что ему нравится проект администрации, здание спроектировано в классическом стиле. В перспективе в Академическом также появятся районный суд, прокуратура, налоговая и другие представительства ведомств.

Генеральный директор АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Виктор Кривошеин рассказал гостям о ходе возведения в районе социальных объектов. В Академическом на сегодняшний день уже построены 11 детских садов, 5 школ, детская поликлиника и другие учреждения. Кроме того, ведется работа по строительству объектов Универсиады – это Академия Тенниса, Дворец Дзюдо. Виктор Кривошеин отметил, что эти объекты возводятся в рамках частно-государственного партнерства.

Мэр Екатеринбурга в ходе встречи вручил Виктору Кривошеину почетную грамоту за значительный вклад в социальное и экономическое развитие города.

«Сегодня благодаря «РСГ-Академическое» один из самых крупных девелоперских проектов Европы – в Екатеринбурге. Екатеринбург ставит рекорды по строительству жилья – он фактически построил новый город, где проживает более 100 тысяч человек, а всего у нас будет проживать здесь 300 тысяч человек», – отметил Александр Высокинский.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 14.07.20

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