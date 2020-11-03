Официально: в Екатеринбурге появился восьмой район (ДОКУМЕНТ)

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о присвоении новому району Екатеринбурга наименования «Академический». Документ размещен на официальном сайте правовой информации.

Как уже сообщал «Новый День», в декабре 2019 года депутаты заксобрания единогласно приняли проект решения гордумы Екатеринбурга о создании административно-территориальной единицы Свердловской области «Академический район Екатеринбурга».

В июле 2020 года глава Екатеринбурга Александр Высокинский рассказывал, что в 2021 году будут приняты все итоговые решения по организации восьмого района. «Дальше следует непростой процесс: федеральные органы власти должны создать здесь свои учреждения. Также принимается решение по организации всего района, и Академический в статусе новой административной единицы начинает свою деятельность. Учитывая перспективы застройки – район нуждается в отдельном административном блоке и здании администрации», – заявил глава Екатеринбурга.

Москва, Екатеринбург, Елена Владимирова

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