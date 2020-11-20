В Академическом дали старт строительству двух новых детсадов (ФОТО)

Сегодня в Академическом заложили камень в основание новых детских садов, которые расположатся в 10-м квартале района. Детсады рассчитаны на 200 и 250 малышей, причем здесь откроются в том числе ясельные группы, для детей от 1,5 до 3 лет. Кроме раздевалок, спален, буфета и помещений для занятий проектом предусмотрены медицинский блок с процедурным кабинетом, пищеблок, прачечная, спортивный, музыкальный залы, кабинеты логопеда и психолога. В зданиях будет лифт, а на улице – площадки для прогулок и физкультуры, навесы для игр и хранения санок. Для ясельных групп сделают отдельные входы.

В будущем неподалеку от детсадов появятся корпуса медкластера, а к Универсиаде – Дворец дзюдо. Первая очередь Академии тенниса, расположенная здесь же, уже начала свою работу. «Вполне вероятно, что именно в Академическом благодаря усилиям педагогов и врачей будет реализован первый в России проект раннего медицинского образования», – отметили сегодня ведущие церемонии закладки камня.

«Очень хочется, чтобы в двух этих детских садах формировались новые поколения наших маленьких горожан, кто потом в свою очередь приведет деток в садик, кто потом в свою очередь будет строить город и новые детские сады. Академический сегодня – самый крупный девелоперский проект в стране. ГК «КОРТРОС» (в ее состав входит «РСГ-Академическое», обеспечивающее застройку Академического района, – прим. ред.), наверное, самый ответственный застройщик на территории Екатеринбурга. Люди, которые работают здесь, мало того что построили город, серьезно помогают нам с привлечением федеральных средств. И когда мы обсуждаем те или иные вопросы, и мы просим что-то сделать, именно просим, компания всегда помогает. Чем больше таких компаний, тем лучше будет Екатеринбург», – заявил глава города Александр Высокинский.

«Обернитесь вокруг, вы видите, что идет строительство новых домов, и одновременно с этим строятся и закладываются социальные объекты. Это дает нам возможность гарантировать будущим жильцам то, что после новоселья их дети будут пристроены, в надежных руках. Все это стало возможным благодаря слаженной работе и федеральных, и областных, и муниципальных органов власти. Мы надеемся, что такое сотрудничество позволит и дальше развивать район такими же темпами», – прокомментировал первый заместитель генерального директора АО «Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.

По словам гендиректора УК «Академический» Николая Смирнягина, буквально 3-4 года назад только решался вопрос, строить ли вообще 9-й и 10-й кварталы, а сейчас уже фактически идет третий этап строительства: кроме жилых домов строится школа на 1100 мест и начинается стройка детсадов на 450 мест.

На торжественной церемонии присутствовал также главный врач Свердловского областного онкологического диспансера Владимир Елишев, который высказался не только как медик, но и как житель Академического. «Мне, прежде всего как жителю Академического, почетно и радостно присутствовать на таком мероприятии. Я ознакомился с проектом развития Академического, который включает в себя весь комплекс социальных направлений, образовательных, научных и практикующих учреждений в сфере здравоохранения, это будет колоссальный этап в развитии не только Академического как района Екатеринбурга, не только для жителей Свердловской области, но и в рамках России в целом», – сообщил он.

Эти детсады, как и другие детские учреждения в Академическом, возводятся на принципах государственно-частного партнерства, застройщик работы по проектированию берет на себя, строительство ведется за счет средств бюджета. На сегодняшний день в районе на территории застройки «РСГ-Академическое» работает 11 детских садов и 4 школы, еще одна школа строится как раз в квартале «Десятый». По объему ввода соцобъектов район занимает лидирующие позиции в Екатеринбурге. Причем детсады и школы возводятся параллельно со строительством жилых домов. Эта территория застройки, которая начиналась как один из микрорайонов города, в ближайшее время станет новым восьмым районом Екатеринбурга. Ему уже официально присвоено новое название – «Академический», несколько недель назад премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.

Екатеринбург, Светлана Загоронева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 20.11.20

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