Заксо единогласно приняло закон о создании нового района (КАРТА)

Депутаты заксобрания единогласно приняли в первом чтении законопроект гордумы Екатеринбурга о создании административно-территориальной единицы Свердловской области «Академический район Екатеринбурга».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», законопроект представил глава города Александр Высокинский. Он пояснил, что создание восьмого района Екатеринбурга позволит обеспечить единый подход к его развитию, избежать дублирования полномочий и размытия ответственности между администрациями Ленинского и Верх-Исетского районов. Границы предполагаемого района пройдут по улице Амундсена, ЕКАДу, Чусовскому тракту и Объездной.

Из депутатов выступил только либерал-демократ Александр Коркин, который рассказал, что сам уже семь лет живет в строящемся районе.

Вопросов ни у кого не возникло.

Глава города после голосования сразу покинул заксобрание в сопровождении депутатов гордумы Михаила Матвеева и Николая Смирнягина. «Спасибо, даст бог, все получится», – ответил он на поздравления журналистов «с новым районом».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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