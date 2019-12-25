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Среда, 25 декабря 2019, 11:33 мск

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В Екатеринбурге анонсировано появление девятого района

Вслед за восьмым районом Екатеринбурга – Академическим – в Екатеринбурге скоро появится и район номер девять – Новокольцовский. Об этом сегодня, поводя итоги 2019 года в «ТАСС Урал», рассказала председатель заксо Людмила Бабушкина. По ее словам, инфраструктура, которая позволит образовать новый район, появится в результате подготовки города к проведению в 2021 году Всемирного саммита спорта и бизнеса под эгидой SportAccord и Универсиады в 2023 году.

«Екатеринбург развивается, уже в 2020 году будет положено начало развитию еще одного микрорайона – Новокольцовского. На этой площадке будут построены новые объекты, с применением технологий «умного города». Будут построены спортивные объекты для летней Универсиады, которая будет проводиться в 2023 году. Ну а мы будем принимать соответствующие законодательные решения для создания механизмов реализации данного масштабного проекта. И, возможно, это будущий девятый район Екатеринбурга», – рассказала Бабушкина.

Отметим также, что в связи с решением Всемирного антидопингового агентства по поводу отстранения России на четыре года от крупных спортивных мероприятий, четкого ответа на вопрос о том, состоится ли Универсиада в Екатеринбурге, нет до сих пор.

Екатеринбург, Елена Васильева

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