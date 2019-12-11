Полный запрет: россиян могут не допустить до Олимпиад и ЧМ даже в нейтральном статусе

Комиссия атлетов Всемирного антидопингового агентства (WADA) планирует добиться полного отстранения России от участия в Олимпиадах и чемпионата мира. Речь идет о недопущении российских спортсменов до соревнований даже в нейтральном статусе.

Члены комиссии в среду, 11 декабря, в ходе конференции рассмотрят возможность подачи коллективного иска в Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) с целью ужесточения санкций против российского спорта, сообщает британская The Telegraph. Окончательное решение будет принято по итогам сегодняшнего обсуждения. Комиссия WADA добивается усиления антироссийских мер из-за опасений, что Россия выиграет апелляцию в CAS. По словам члена комиссии атлетов WADA Виктории Аггар, «наказание не было соизмеримо тяжести преступления».

Ранее за ужесточение санкций в отношении России выступили антидопинговые агентства США и Великобритании.

Как сообщал «Новый День», исполком WADA 9 декабря принял решение на четыре года лишить Россию права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира после обвинений в «манипулировании» базой данных московской антидопинговой лаборатории, чтобы скрыть системное употребление допинга российскими атлетами. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишено статуса соответствия.

Кроме того, Россия не может принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение сроком на четыре года. В связи с принятыми решениями на ближайших Олимпийских играх, Чемпионатах мира, а также на Паралимпиаде смогут выступать только «чистые» российские спортсмены под нейтральным флагом и без гимна.

У России есть 21 день для обжалования данного решения в CAS. Представители российской власти уже заявили, что на вердикт WADA будет подана апелляция. Между тем глава РУСАДА Юрий Гинус заявил о бесперспективности подачи иска в Спортивный арбитражный суд.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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