WADA на 4 года лишило Россию Олимпиад и Чемпионатов мира

Исполком Всемирного антидопингового агентства WADA принял решение на четыре года лишить Россию права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Кроме того, WADA лишило Российское антидопинговое агентство статуса соответствия. Глава РУСАДА Юрий Ганус рассказал, что решение исполкома WADA о наложении ограничений в отношении российских спортсменов было принято единогласно.

Кроме того WADA лишило Россию права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение сроком на 4 года. В связи с принятыми решениями на ближайших Олимпийских играх, Чемпионатах Мира, а также на Паралимпиаде смогут выступать только «чистые» российские спортсмены под нейтральным флагом и без гимна, уточнил представитель РУСАДА.

За россиянами оставили право выступить на летней Олимпиаде-2020 в Токио и зимних Играх-2022 в Пекине только в нейтральном статусе – как и на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане – без флага и гимна.

Как сообщал «Новый День», в сентябре WADA запустило процедуру лишения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу в связи с возможными манипуляциями с данными московской антидопинговой лаборатории. Комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу.

В конце ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации утвердить санкции к российскому спорту в связи с выявленными фактами манипуляций с данными московской базы. Речь шла о запрете российским спортсменам участвовать в крупных соревнованиях под российским флагом в течение четырех лет, а также о лишении России права проведения крупных международных соревнований.

Лозанна, Иван Гридин

Лозанна. Другие новости 05.12.19

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