«Вердикт WADA будет сложным для России»: Медведев высказался о претензиях по допингу

Глава правительства Дмитрий Медведев сравнил новые претензии к России по допингу с «бесконечным антироссийским сериалом». «Приняли решение, наказали, отстранили, потом где-то опять зачесалось, дальше еще раз посмотрим те же самые списки, пробы», – отметил премьер в интервью российским телеканалам.

Медведев допустил, что грядущее решение Всемирного антидопингового агентство (WADA) по допуску России к международным соревнованиям будет сложным для нашей страны. В связи с этим, он отметил, что российским спортивным властям «даны указания сражаться за интересы каждого спортсмена, чтобы они смогли участвовать в соревнованиях».

В то же время глава правительства заявил, что Россия должна и дальше бороться с допингом – «здесь мы грешны». «А другие страны безгрешны? Это больше всего раздражает», – продолжил он, заметив, что подобные случаи в других странах «прячут под стол, а нас постоянно «разматывают». Медведев связал обвинения против России по теме допинга с общеполитической ситуацией.

Как сообщал «Новый День», в сентябре WADA запустило процедуру лишения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу в связи с возможными манипуляциями с данными московской антидопинговой лаборатории. Комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу.

На прошлой неделе комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации утвердить санкции к российскому спорту в связи с выявленными фактами манипуляций с данными московской базы. Речь идет о запрете российским спортсменам участвовать в крупных соревнованиях под российским флагом в течение четырех лет. Если рекомендации будут выполнены, отечественные спортсмены смогут выступить на летней Олимпиаде-2020 в Токио и зимних Играх-2022 в Пекине только в нейтральном статусе – как и на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане – без флага и гимна. При этом до соревнований допустят только «чистых» атлетов, которых ранее не подозревали в нарушении антидопинговых правил. Кроме того, комитет по соответствию рекомендовал запретить России проводить международные соревнования в течение четырех лет. Окончательное решение будет принято на заседании исполкома WADA 9 декабря в Лозанне.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.12.19

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