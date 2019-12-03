WADA заявило о невозможности проверить на допинг 145 спортсменов РФ из-за манипуляций с базой данных

По мнению Всемирного антидопингового агентства (WADA), изменения, внесенные в базу данных московской лаборатории, не позволяют проверить на нарушение антидопинговых правил 145 из 298 российских спортсменов. Об этом говорится в отчете комитета по соответствию WADA, на который ссылается ТАСС.

Комитет по соответствию занимался проверкой базы данных с допинг-пробами отечественных спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Под подозрение попали 298 атлетов. Однако WADA пока проанализирует информацию только по 153 спортсменам, поскольку по остальным 145 атлетам данные были удалены или искажены, отмечается в отчете.

В отчете указывается, что, предположительно, корректировка данных существенно повлияла «на способность исследовать 145 спортсменов (310 проб). «Другими словами, негативное воздействие составляет почти 50%», – следует из документа. Специалисты WADA отмечают, что теперь «каждое из 153 дел спортсменов (268 проб) подлежит полному и тщательному расследованию».

В отчете говорится, что во время экспертизы московской базы российские эксперты удалили некоторую информацию, в том числе сведения о субстанции, выявленной в допинг-пробах спортсменов.

«Некоторые из вероятных положительных результатов и связанных с ними доказательств были удалены в 2016 или 2017 году, после того как общая схема сокрытия допинга российских спортсменов была впервые выявлена Григорием Родченковым (экс-глава московской антидопинговой лаборатории, ставший информатором WADA по допинговому скандалу в РФ – прим. ред.)», – указывается в документе, цитируемом ТАСС. Однако дальнейшие значительные манипуляции – удаления и изменения информации, были произведены в декабре 2018 года и январе 2019-го года, то есть незадолго до предоставления доступа к данным московской антидопинговой лаборатории экспертам WADA. По информации WADA, эти действия скрыли изменением дат в компьютерных система и файлах данных ради «создания впечатления», что данные московской лаборатории находятся в их текущем состоянии с 2015 года.

Также сообщается, что по итогам проверки первой части неискаженных данных по 153 спортсменам WADA открыло дела в отношении 41 тяжелоатлета, двух тхэквондистов, одного борца и одного каноиста. Имена 12 из них уже известны – в августе Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила Руслана Албегова, Дмитрия Лапикова, Чингиза Могушкова, Адама Малигова, Магомеда Абуева, Максима Шейко, Надежду Евстюхину, Юлию Коновалову, Давида Беджаняна, Олега Чена, Егора Климонова и Тиму Туриева.

Напомним, в сентябре WADA запустило процедуру лишения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу в связи с возможными манипуляциями с данными московской антидопинговой лаборатории. Комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу. При этом к самой РУСАДА у WADA вопросов нет, его деятельность в организации сочли эффективной.

WADA восстановило РУСАДА в правах в сентябре 2018 года. Российская антидопинговая организация была лишена статуса на фоне допингового скандала с российскими легкоатлетами в ноябре 2015 года. Спортсменам запретили участвовать в Олимпиаде-2016 в Бразилии. Кроме того, Россию лишили права на проведение крупных международных соревнований. Одним из условий восстановления стало предоставление доступа к базе данных московской лаборатории и сохранение ее идентичности.

В связи с выявленными фактами манипуляций с данными московской базы комитет по соответствию WADA неделю рекомендовал исполкому организации утвердить санкции к российскому спорту, в частности, запретить российским спортсменам участвовать в крупных соревнованиях под российским флагом в течение четырех лет. Если рекомендации будут выполнены, отечественные спортсмены смогут выступить на летней Олимпиаде-2020 в Токио и зимних Играх-2022 в Пекине только в нейтральном статусе – как и на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане – без флага и гимна. При этом принять участие в соревнованиях будет разрешено только «чистым» атлетам, которых ранее не подозревали в нарушении антидопинговых правил. Кроме того, комитет по соответствуию рекомендовал запретить России проводить международные соревнования в течение четырех лет. Окончательное решение будет принято на заседании исполкома WADA 9 декабря в Лозанне. Первоначально планировалось провести заседание в Париже, но оно было перенесено в Швейцарию из-за намеченной во французской столице всеобщей забастовки.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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