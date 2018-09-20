России вернули членство в WADA, выставив «строгое условие»

Международное антидопинговое агентство (WADA) восстановило в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Решение было принято сегодня, 20 сентября, на заседании исполкома организации, которое проходит на Сейшельских островах.

За восстановление статуса РУСАДА проголосовали 9 членов исполкома, двое высказались против, один воздержался.

Президент WADA Крейг Риди заявил, что решение о соответствии РУСАДА принято при «строгом условии», что международному антидопинговому агентству в обозначенный срок будут предоставлены данные и образцы Московской антидопинговой лаборатории. В противном случае исполком WADA поддержит «рекомендацию комиссии по соответствию отстранить РУСАДА», отметил он. По данным СМИ, WADA должно получить базу данных Московской антидопинговой лаборатории до конца года.

Стоит отметить, что в западной прессе после объявления решения WADA вовсю звучат призывы закрыть международное антидопинговое агентство и создать новую структуру по борьбе с допингом в спорте. Отмечается, что чиновники антидопинговых организаций в США, Канаде и Британии возмущены сегодняшним решением и оценивают ситуацию как катастрофическую. Адвокат сбежавшего в Штаты информатора WADA, экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова назвал решение о восстановлении РУСАДА «огромнейшим предательством чистых спортсменов в олимпийской истории».

В России приветствовали решение WADA, назвав его подтверждением приверженности страны «принципам чистой спортивной борьбы». «За последние годы в России проделана огромная работа по созданию прозрачных и понятных условий работы по противодействию допингу», – цитирует слова курирующей спорт вице-премьера РФ Ольги Голодец ТАСС.

Ранее сообщалось, что Россия согласилась на условия WADA по возвращению статуса РУСАДА. Пресса опубликовала письмо министра спорта России Павла Колобкова главе WADA, в котором он заявил о готовности России предоставить доступ к данным московской антидопинговой лаборатории по пробам, вызывающим подозрения у специалистов WADA, но после восстановления РУСАДА.

Напомним, РУСАДА лишили статуса на фоне допингового скандала с российскими легкоатлетами в ноябре 2015 года. Спортсменам запретили участвовать в Олимпиаде-2016 в Бразилии. Кроме того, Россию лишили права на проведение крупных международных соревнований.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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