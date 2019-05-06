Глава WADA раскритиковал противников решения о восстановлении статуса РУСАДА

Критики решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) восстановить статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) преследуют политические, а не спортивные цели. Такое заявление сделал глава WADA Крэйг Риди во время Международной конвенции «СпортАккорд», которая проходит в Австралии.

«Я должен сказать, что некоторые Национальные антидопинговые агентства (NADO) думали исключительно на политической, а не на практической основе. Мы живем в политическом мире, и они имеют право на свои взгляды, но я, как президент организации, считаю, что должен использовать логику и разумный и законный подход», – цитирует Риди InsidetheGames.

«Большинство из них начинают понимать, что нет смысла критиковать решение WADA, потому что альтернативой для некоторых NADO является вечное отстранение России. Но альтернатива состоит в том, чтобы перестроить систему и создать надежную антидопинговую организацию в России», – аргументировал решение Всемирного антидопингового агентства Риди.

Как писал «Новый День», 20 сентября 2018 года исполком WADA восстановил полноправный статус РУСАДА, которого оно было лишено в ноябре 2015 года. 17 января WADA сообщило, что эксперты агентства успешно получили данные из базы московской антидопинговой лаборатории и основные аналитические данные, сформированные лабораторией. Позже было объявлено, что статус соответствия РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу сохранен.

«Посмотрите на ситуацию в мире за последние полтора-два года. Сейчас идет самое большое политическое противостояние за многие годы. WADA по сути единственная организация, которая заставила Россию делать то, что мы от них хотели. Сегодня российская сторона показывает себя с очень хорошей стороны», – подчеркнул глава WADA.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.05.19

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