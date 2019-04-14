В отношении российских антидопинговых мошенников возбудили дело

Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества в российском антидопинговом агентстве (РУСАДА). По версии следствия, с 2011 по 2014 год неизвестные, работая в агентстве, закупали оборудование по завышенным ценам, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

«Неустановленные лица из числа сотрудников некоммерческого партнерства Российского антидопингового агентства в период с 14 марта 2011 года по 20 декабря 2014 года с целью хищения бюджетных средств в особо крупном размере под предлогом оплаты заключенных с одной из российских компаний договоров на поставку оборудования для сбора проб биологического материала в целях проведения допинг-контроля спортсменов и прочих расходных материалов к ним осуществили перечисление денежных средств в качестве оплаты заказанного оборудования по завышенной цене», – рассказали в полиции.

По оценкам следователей, причиненный ущерб превысил 1 млн рублей. «По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «мошенничество в особо крупном размере», – добавили в пресс-службе.

Кроме того, в ведомстве отметили, что организован весь необходимый комплекс оперативно-разыскных и следственных мероприятий.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.04.19

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