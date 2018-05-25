Россия частично согласилась с обвинениями по допинговому скандалу

Россия признала выводы комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) о допинговых манипуляциях в российском спорте. Впрочем, власти РФ согласились не со всеми обвинениями. Москва продолжает отрицать наличие допинговой системы на государственном уровне, которая описывается в докладе Ричарда Макларена.

Французское издание L'Equipe опубликовало выдержки из письма руководителей российского спорта, адресованного главе Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейгу Риди. Письмо подписали министр спорта Павел Колобков, президент Олимпийского комитета России Александр Жуков и глава Паралимпийского комитета России Владимир Лукин.

«Мы искренне сожалеем обо всех манипуляциях и практиках, имевших место в России. Серьезный кризис, повлиявший на российский спорт, был вызван неприемлемой ситуацией с антидопинговой системой, что было выявлено в ходе работ комиссий Паунда, Макларена и Шмида, – цитирует L'Equipe текст письма. – В России проводятся реформы, которые, мы уверены, что сделают борьбу с допингом в нашей стране более эффективной».

Павел Колобков подтвердил, что в письме Россия признала решение МОК, основанное на выводах комиссии во главе с Самуэлем Шмидом, пишет «Коммерсант». В то же время министр спорта уточнил, что РФ не признавала причастности на государственном уровне и с докладом Макларена не соглашалась, поскольку в нем есть бездоказательные выводы. «Сейчас Следственный комитет РФ продолжает расследование, и если кто-то будет признан виновным, то обязательно понесет наказание», – заключил Колобков.

Напомним, доклад Ричарда Макларена о допинге в российском спорте вышел в 2016 году. Расследование во многом основывалось на показаниях экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который утверждал, что в России существует система допинга, поддерживаемая на государственном уровне. По результатам расследования комиссии МОК российских спортсменов отстраняли от международных соревнования. Карательные меры коснулись даже чистых атлетов, тесты которых никогда не указывали на то, что они принимали запрещенные препараты.

Допинг-скандал стал поводом для официального отстранения российской сборной от Олимпиады-2018, проходившей в южнокорейском Пхенчхане. Спортсменов из РФ допустили к выступлениям под нейтральным флагом. В свою очередь российские власти всегда отвергали обвинения, называя их беспочвенными и не заслуживающими доверия.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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