МОК снял санкции с России: членство ОКР в организации восстановлено

Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство Олимпийского комитета России в организации. Об этом объявил член МОК Шамиль Тарпищев. По его словам, у организации не осталось «никаких нареканий» к России.

Тарпищев отметил, что все результаты проверок допинг-проб российских спортсменов на ОИ-2018 показали их «чистоту». «Процедурно России делать ничего не нужно, восстановление членства ОКР произошло автоматически, у МОК нет никаких нареканий», – приводит РБК слова члена МОК.

Позже президент ОКР Александр Жуков подтвердил, что тесты на наличие запрещенных веществ дали отрицательный результат. «Организации, ответственные за проверку допинг-проб, подтвердили отсутствие случаев нарушений. Это означает, что ОКР снова может пользоваться всеми правами и должен выполнять обязанности в соответствии с олимпийской хартией, как и любой другой национальный комитет. То есть, ОКР полностью восстановлен в правах как член МОК», – заявил Жуков, чьи слова приводит «Российская газета».

Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что вопрос восстановления ОКР будет решен после перепроверки допинг-проб российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане.

Как сообщал «Новый День», МОК приостановил членство Олимпийского комитета РФ 5 декабря прошлого года за два месяца до старта зимних Олимпийских игр Пхенчхане. Российских спортсменов допустили до участия в Играх в нейтральном статусе, атлеты выступали под олимпийским флагом. При этом МОК заявлял, что приглашения на Олимпиаду получат только «чистые» атлеты, но на деле получилось так, что до соревнований не были допущены ряд спортсменов, причем ведущих, которые никогда не попадали в допинговые скандалы.

Отметим, что о решение о дисквалификации ОКР было принято на основании работы комиссий МОК под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида, которые занимались перепроверкой допинг-проб отечественных спортсменов с Олимпиады-2014 в Сочи и анализировали сведения из доклада независимого эксперта WADA Ричарда Макларена о допинге в российском спорте и действовавшей на государственном уровне системе сокрытия нарушений в части применения спортсменами запрещенных препаратов. В итоге комиссия Шмида не нашла доказательств поддержки высшими российскими чиновниками «допинговой системы». Власти России неоднократно отвергали подобные обвинения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.02.18

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