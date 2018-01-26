«Ни раза не дал повода усомниться в моей чистоте!»: Виктор Ан написал письмо главе МОК из-за недопуска на Игры-2018

Шестикратный олимпийский чемпион шорт-трекист Виктор Ан отправил открытое письмо президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху, в котором выразил возмущение тем, что причина его недопуска на Олимпийские игры в Пхенчхане не указана.

«Меня возмущает ситуация с тем, что конкретная причина моего недопуска до Олимпиады до сих пор не названа и в этой ситуации появились разговоры обо мне, как спортсмене, употреблявшем допинг. После стольких лет в спорте этот вердикт по недопуску стал символом недоверия ко мне со стороны МОК и причиной недоверия со стороны спортивной общественности», – говорится в письме спортсмена, опубликованном на сайте Союза конькобежцев России.

Ан подчеркнул, что за всю свою спортивную карьеру «ни разу не дал повода усомниться в чистоте завоеванных мной титулов», поскольку «всегда соблюдал антидопинговое законодательство».

Чемпион отметил, что изучил критерии специальной комиссии МОК, которыми она руководствовалась при принятии решения в отношении него, и считает, что «по своей вине ни по одному из этих критериев» не мог оказаться в списке спортсменов, недопущенных до Олимпиады.

Ан выразил надежду на то, что МОК назовет причину его недопуска, чтобы он «смог отстоять свою честь и достоинство». Он также заявил, что надеется «на доверие со стороны болельщиков, соперников, журналистов после стольких лет в шорт-треке и при полном отсутствии доказательств моей вины в ситуации, когда я лишен возможности участвовать в Олимпиаде-2018».

В четверг, 25 января, Олимпийский комитет России обнародовал список из 169 спортсменов, получивших от МОК приглашения участвовать в ОИ в Южной Корее. В нем нет явных многих претендентов на олимпийские медали – Виктора Ана, биатлониста Антона Шипулина, фигуристов Ксении Столбовой, Федора Климова, Ивана Букина и Александры Тарасовой, конькобежцев Павла Кулижникова и Дениса Юскова, лыжника Сергея Устюгова, скелетонистов Александра Третьякова и Елены Никитиной. Окончательный список российских спортсменов, допущенных к Олимпиаде, МОК, как ожидается, представит в субботу, 27 января.

Кроме того, накануне МОК перечислил критерии, которыми руководствовался при приглашении спортсменов на Олимпиаду. Среди 17 критериев – упоминание спортсменов в расследовании антидопинговых комиссий МОК, упоминание в докладе независимого эксперта WADA Ричарда Макларена, случаи употребления допинга спортсменами на протяжении карьеры, а также наличие или отсутствие царапин на пробирках с допинг-пробами, превышение соли в моче, указывающее на подмену проб, несоответствие ДНК, установленное в результате повторных проверок проб, сведения от информаторов WADA и др.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.01.18

Антон Шипулин: «Я ни разу за свою спортивную карьеру не давал повода усомниться в том, что я чист, остерегался пить даже обычные витамины». / Киев готовит диверсии к ЧМ-2018 на российских стадионах. / МОК смилостивился – зрителям позволили болеть с российскими флагами. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»