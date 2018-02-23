Хоккеисты России пробились в финал Олимпиады, всухую разгромив чехов

Российские хоккеисты всухую обыграли команду Чехии в полуфинале Олимпийских игр в Пхенчхане, разгромив соперников со счетом 3:0. Таким образом, отечественные спортсмены вышли в финал олимпийского турника впервые с 1998 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первую шайбу в ворота чехов забросил на 28-й минуте Никита Гусев. Второй гол провел Владислав Гавриков минуту спустя. Финальную шайбу на 60-й минуте забил Илья Ковальчук, поразив пустые ворота чешской сборной после того, как соперники поменяли вратаря на шестого игрока.

Финальный матч состоится 25 февраля. В нем россияне сыграют с победителем поединка Канада – Германия.

Стоит отметить, что последний раз сборная Россия играла в олимпийском финале на Олимпийских играх в Нагане в 1998 году. Тогда наши хоккеисты завоевали серебро, проиграв чехам.

Пхенчхан, служба информации РИА «Новый День»

Пхенчхан. Другие новости 23.02.18

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